Соломия Витвицкая, Лида Ли, Катя Тейлор и другие на презентации коллекции в честь "Футуромарения" в "Мистецьком арсенале"

Художественный арсенал и бренд MARSALA представили коллаборацию, созданную в рамках выставки "Футуромарение".
Константин Марценковский, дизайнер "Мистецького арсенала", вместе с Марией Маслий, дизайнером бренда MARSALA, показали коллаборацию, которая состоит из моносерьги, классической белой рубашки оверсайз с принтом картины Казимира Малевича из коллекции Художественного арсенала и двух вариаций худи.
"Коллаборация с Марией Маслий для "Мистецького арсенала" – важный эксперимент, позволяющий нашим посетителям иначе взаимодействовать не только с экспонатами выставки, но и с самым художественным явлением – футуризмом. Это возможность по-новому взглянуть на эстетическую революцию 20-х годов ХХ века, впустить ее в свою идентичность", — говорит о проекте директор художественного арсенала Олеся Островская-Люта.
На презентацию и экскурсию выставкой посетили украинские журналисты, телеведущие и друзья обоих партнеров: Соломия Витвицкая, Лида Ли, Мария Кауфман, Алена Мысько, Евгения Кулеба, Ольга Безхмельницына, Богдана Неборак, Мария Прошковская, Марина Щербенко и другие.
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