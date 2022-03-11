Соломия Витвицкая показала фото с коллегой по всеукраинскому телемарафону

Ведущая ТСН Соломия Витвицкая поделилась с подписчиками фотографий из студии 1+1.
На фото Витвицкая снята с Игорем Цыгаником — спортивным журналистом и комментатором. Вместе они стали ведущими всеукраинского телемарафона.
"Однокурсники и друзья. А теперь еще и впервые соведущие всеукраинского телемарафона", – подписала фото Соломия.
Также совместное фото опубликовал и Игорь Цыганик.
"Когда-то сидели с Соломией Витвицкой за одной партой в университете, а теперь за одним столом в ТСН! Вместе к победе!", — говорится в подписи к фото.
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