Совершенная и очаровательная: Холли Бейли вышла на красную дорожку "Грэмми" в "голом" наряде

Певица выбрала для главной музыкальной премии года эффектный наряд с прозрачной юбкой.
Новоиспеченная мама - 23-летняя певица и актриса Холли Бейли - посетила церемонию вручения музыкальных наград "Грэмми" 2024. В этом году триумфаторами мероприятия стали женщины, а Тейлор Свифт и вовсе вошла в историю церемонии, поскольку четвертый раз получила награду "Альбом года".
Холли же очаровала публику своей миловидностью и роскошным платьем с глубоким V-образным декольте. Наряд девушки был от Модного дома Gucci.
Платье выполнено из бежевой полупрозрачной ткани, а его нижний слой являл собой боди. Верхний слой наряда был полностью расшит серебристыми пайетками и бисером. Также на подоле юбки можно заметить небольшую бахрому из кристаллов.
Дополняли наряд девушки бриллиантовые украшения, босоножки на высоких каблуках, лаконичная прическа с длинными волосами, а также очень нежный латте-макияж, который очень ей шел.
На красную дорожку Холли вышла со своим возлюбленным - рэпером DDG настоящее имя которого Дэррил Дуэйн Грэнберри-младший. Артист был в черном оверсайз костюме и стильных очках.
Совсем недавно у пары родился мальчик, но его лица они еще не показывали. Также неизвестно как они его назвали, хотя некоторые поклонники предполагают, что малыша назвали Хэйло.
А вот буквально днем ранее звезда "Русалочки" с сестрой посетила гала-концерт, который состоялся в преддверии церемонии "Грэмми". На красную дорожку 23-летняя девушка вышла в эффектном черном платье с американской проймой и халтером. Это было ее первое появление на красной дорожке после родов.
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