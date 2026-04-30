Советы от Миранды Керр: что помогает экс-"ангелу" Victoria’s Secret оставаться в форме
Звезда поделилась, что ей помогает держать себя в хорошей и здоровой физической форме.
43-летняя австралийская модель, бывший «ангел» Victoria’s Secret и бизнесвумен Миранда Керр рассказала о том, что помогает ей поддерживать свое физическое и ментальное здоровье.
Медитация
Миранда практикует ведическую медитацию. Это помогает ей контролировать уровень стресса и успокаивает, а также дает разуму настоящий отдых всего за 20 минут в день.
Качественная фильтрованная вода
Отлично подходит для повышения уровня энергии, увлажняет кожу изнутри и поддерживает общую функциональность, благодаря чему модель чувствует себя лучше.
Здоровое питание (органические и местные продукты)
Миранда старается употреблять в пищу продукты с как можно более низким содержанием химикатов, что отражается на ее самочувствии и качестве кожи. К тому же, по ее мнению, в органических продуктах содержится больше антиоксидантов.
Органическая косметика
«Ваша кожа впитывает все, что вы на нее наносите (поэтому это важно!)», -отмечает Керр, основательница бренда органической косметики, которую сама же и использует. Подобный уход за кожей гораздо реже ее раздражает и не повреждает защитный барьер.
Солнечный свет
Мгновенно поднимает настроение. Помогает вашему организму понять, когда нужно проснуться и расслабиться. Придает естественное, здоровое сияние коже.
Хороший сон (не менее 7 часов)
Именно в этот момент ваш организм восстанавливается и перестраивается. Плохой сон сказывается на всем (состоянии кожи, настроении, тяге к еде). Ложиться спать пораньше имеет гораздо большее значение, чем вы думаете.
Время с близкими
Помогает сохранять спокойствие и снижает уровень стресса. Напоминает о том, что действительно важно. Делает жизнь более насыщенной и счастливой.
