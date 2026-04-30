ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция
Локация:
Киев
weather +17°

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Шоу-бизнес
Количество просмотров
81
Время на прочтение
2 мин

Советы от Миранды Керр: что помогает экс-"ангелу" Victoria’s Secret оставаться в форме

Звезда поделилась, что ей помогает держать себя в хорошей и здоровой физической форме.

Автор публикации
Юлия Кудринская
Комментарии
Миранда Керр / © Associated Press

43-летняя австралийская модель, бывший «ангел» Victoria’s Secret и бизнесвумен Миранда Керр рассказала о том, что помогает ей поддерживать свое физическое и ментальное здоровье.

Медитация

Миранда практикует ведическую медитацию. Это помогает ей контролировать уровень стресса и успокаивает, а также дает разуму настоящий отдых всего за 20 минут в день.

Качественная фильтрованная вода

Отлично подходит для повышения уровня энергии, увлажняет кожу изнутри и поддерживает общую функциональность, благодаря чему модель чувствует себя лучше.

Здоровое питание (органические и местные продукты)

Миранда старается употреблять в пищу продукты с как можно более низким содержанием химикатов, что отражается на ее самочувствии и качестве кожи. К тому же, по ее мнению, в органических продуктах содержится больше антиоксидантов.

Органическая косметика

«Ваша кожа впитывает все, что вы на нее наносите (поэтому это важно!)», -отмечает Керр, основательница бренда органической косметики, которую сама же и использует. Подобный уход за кожей гораздо реже ее раздражает и не повреждает защитный барьер.

Солнечный свет

Мгновенно поднимает настроение. Помогает вашему организму понять, когда нужно проснуться и расслабиться. Придает естественное, здоровое сияние коже.

Хороший сон (не менее 7 часов)

Именно в этот момент ваш организм восстанавливается и перестраивается. Плохой сон сказывается на всем (состоянии кожи, настроении, тяге к еде). Ложиться спать пораньше имеет гораздо большее значение, чем вы думаете.

Время с близкими

Помогает сохранять спокойствие и снижает уровень стресса. Напоминает о том, что действительно важно. Делает жизнь более насыщенной и счастливой.

Ранее, напомним, Миранда Керр в клетчатом костюме отметила день рождения на неделю раньше.

Образы супермодели Миранды Керр (26 фото)

Миранда Керр и Эван Шпигель / © Associated Press

Миранда Керр и Эван Шпигель / © Getty Images

Миранда Керр и Эван Шпигель / © Getty Images

Миранда Керр перед показом бренда Wonderbra в Сеуле / © Getty Images

Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie