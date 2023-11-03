Современно и танцевально: Павел Зибров вместе с группой KOLABA обновили легендарную песню "Хрещатик"

Павел Зибров умеет удивлять и следит за трендами. В этот раз вместе с группой KOLABA певец объединился и обновил свою легендарную песню "Хрещатик".

Павел Зибров и KOLABA/Фото Александра Демиденко

Новой версией хита артисты хотят расширить горизонты этого шедевра, ведь "Хрещатик" олицетворяет душу и энергию самого Киева, где переплетаются прошлое и будущее, традиции и инновации. Эта песня является символом единения и гордости для каждого украинца и любящих и ценящих богатство культурного наследия.

Для KOLABA это уже не первое сотрудничество с народными артистами, в их коллекции обновленных песен — "А липи цвітуть" с залетевшим на 4,5мл просмотров Иво Бобулом, а также с Оксаной Билозир "Горобина ніч" -1.8млн. Группа также создает ремиксы для молодых певцов (CHEEV, Маша Кондратенко, Максим Бородин) и собственные обновленные ремиксы, которые становятся трендами Тик Тока — "Ой мамо люблю Гриця", "А калина не верба" и многие другие.

Павел Зибров и KOLABA/Фото Александра Демиденко

"Я слежу за трендами и стараюсь идти в ногу со временем. За группой KOLABA следил, видел их работы, какой они делают апгрейд старым песням, и как под их треки зажигает молодежь. Время не заставило ждать и ребята связались со мной. Мы долго обсуждали все, чтобы это было в контексте со мной и на молодежной волне и решили, что наше сотрудничество нужно начать именно с моей легендарной песни "Хрещатик", которой уже 29 лет. Ее знает вся Украина, а также за ее пределами, поют от мала до велика.

Павел Зибров и KOLABA/Фото Александра Демиденко

Сотрудничество оказалось плодотворным, ребята быстро сделали новый саунд, сняли оперативно клип, режиссером которого стал Андрей Брунов. Современный Крещатик, яркая картинка, модные звуки – все для того, чтобы зритель и слушатель смог почувствовать, как это по модному сейчас говорить — "вайб" сердца Киева", — поделился о коллаборации Павел Зибров.

Артист также признался, что он вместе с группой готовит еще одну новинку, которая будет современной и танцевальной.

Павел Зибров и KOLABA/Фото Александра Демиденко

"Одна из основных целей проекта KOLABA – это развитие и популяризация украинской музыки. "Хрещатик" – хит независимой Украины, объединяющий поколение украинцев: у одних вызывает глубокое чувство ностальгии, а у других – свежие впечатления и эмоции. История "Хрещатика" рассказывает о преданность, силу духа и веру в будущее.

Павел Зибров и KOLABA/Фото Александра Демиденко

Уже почти три десятилетия "Хрещатик" отражает душу и энергию Киева, где переплетаются прошлое и будущее, традиции и инновации. Эта песня – это глубокий взгляд на историю и современность города, который пересекается с невероятной музыкой Павла Зиброва и не теряющим своей актуальности мощным текстом Юрия Рыбчинского.

Павел Зибров и KOLABA/Фото Александра Демиденко

Это одно из лучших музыкальных посвящений Киеву! И мы рады дать второе дыхание этому легендарному хиту", – рассказала группа КOLABA.

Павел Зибров презентовал песню, ставшую саундтреком к документальному фильму об украинских защитниках.

Читайте также: