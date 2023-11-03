Современно и танцевально: Павел Зибров вместе с группой KOLABA обновили легендарную песню "Хрещатик"

Народный артист Украины в коллаборации с известным дуэтом дал второе дыхание легендарному хиту.
Павел Зибров умеет удивлять и следит за трендами. В этот раз вместе с группой KOLABA певец объединился и обновил свою легендарную песню "Хрещатик".
Новой версией хита артисты хотят расширить горизонты этого шедевра, ведь "Хрещатик" олицетворяет душу и энергию самого Киева, где переплетаются прошлое и будущее, традиции и инновации. Эта песня является символом единения и гордости для каждого украинца и любящих и ценящих богатство культурного наследия.
Для KOLABA это уже не первое сотрудничество с народными артистами, в их коллекции обновленных песен — "А липи цвітуть" с залетевшим на 4,5мл просмотров Иво Бобулом, а также с Оксаной Билозир "Горобина ніч" -1.8млн. Группа также создает ремиксы для молодых певцов (CHEEV, Маша Кондратенко, Максим Бородин) и собственные обновленные ремиксы, которые становятся трендами Тик Тока — "Ой мамо люблю Гриця", "А калина не верба" и многие другие.
"Я слежу за трендами и стараюсь идти в ногу со временем. За группой KOLABA следил, видел их работы, какой они делают апгрейд старым песням, и как под их треки зажигает молодежь. Время не заставило ждать и ребята связались со мной. Мы долго обсуждали все, чтобы это было в контексте со мной и на молодежной волне и решили, что наше сотрудничество нужно начать именно с моей легендарной песни "Хрещатик", которой уже 29 лет. Ее знает вся Украина, а также за ее пределами, поют от мала до велика.
Сотрудничество оказалось плодотворным, ребята быстро сделали новый саунд, сняли оперативно клип, режиссером которого стал Андрей Брунов. Современный Крещатик, яркая картинка, модные звуки – все для того, чтобы зритель и слушатель смог почувствовать, как это по модному сейчас говорить — "вайб" сердца Киева", — поделился о коллаборации Павел Зибров.
Артист также признался, что он вместе с группой готовит еще одну новинку, которая будет современной и танцевальной.
"Одна из основных целей проекта KOLABA – это развитие и популяризация украинской музыки. "Хрещатик" – хит независимой Украины, объединяющий поколение украинцев: у одних вызывает глубокое чувство ностальгии, а у других – свежие впечатления и эмоции. История "Хрещатика" рассказывает о преданность, силу духа и веру в будущее.
Уже почти три десятилетия "Хрещатик" отражает душу и энергию Киева, где переплетаются прошлое и будущее, традиции и инновации. Эта песня – это глубокий взгляд на историю и современность города, который пересекается с невероятной музыкой Павла Зиброва и не теряющим своей актуальности мощным текстом Юрия Рыбчинского.
Это одно из лучших музыкальных посвящений Киеву! И мы рады дать второе дыхание этому легендарному хиту", – рассказала группа КOLABA.
Павел Зибров презентовал песню, ставшую саундтреком к документальному фильму об украинских защитниках.
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