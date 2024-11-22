Совсем маленькие: Джорджина Родригес похвасталась новыми татуировками

Девушка поделилась со своими поклонниками, как провела последние две недели.
30-летняя модель и инфлуэнсер Джорджина Родригес в своем Instagram показала серию фотографий, на которых показала интересные события своей жизни за последние две недели. Она проводила много времени со своими детьми.
Напомним, Джорджина и ее возлюбленный Криштину Роналду воспитывают пятерых детей. Для двух из них – дочерей Аланы Мартины и Беллы Эсмеральды – Родригес является биологической матерью. 7-летних близнецов Еву и Матео футболисту родила суррогатная мать, а о матери самого старшего сына спортсмена – 14-летнего Криштиану-младшего – ничего не известно.
Родригес отправилась на прогулку по лесу и ферме с младшими детьми. На фото она позировала в спортивном костюме с лосинами от Alo, резиновых сапогах Chanel, а свой образ дополнила кепкой, серьгами и рюкзаком тоже от Chanel.
А дети гуляли и играли с собакой, собирали грибы, наблюдали за овцами и даже были в курятнике.
Также Джорджина успела сделать себе новую татуировку – она показала фото из тату-салона и сами рисунки.
Теперь на пальцах обеих ее рук красуется два маленьких перманентных рисунка в виде символического изображения глаз и латинских букв "L". Что это обозначает, она не призналась.
Ранее, напомним, Джорджина Родригес показала, как готовила торт для дочери-именинницы, которой исполнилось 7 лет.
Читайте также:
- Она в мини, он – с бриллиантовой брошью: Джорджина Родригес и Криштиану Роналду вышли в свет
- Снова на отдыхе: Джорджина Родригес подчеркнула фигуру мини-платьем
- В платье-купальнике на сапборде: Джорджина Родригес в компании возлюбленного отдыхает на Мальорке
- Очень мило: Джорджина Родригес показала, как Криштиану Роналду играет в футбол со своим сыном