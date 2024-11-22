Совсем маленькие: Джорджина Родригес похвасталась новыми татуировками

Девушка поделилась со своими поклонниками, как провела последние две недели.

30-летняя модель и инфлуэнсер Джорджина Родригес в своем Instagram показала серию фотографий, на которых показала интересные события своей жизни за последние две недели. Она проводила много времени со своими детьми.

Напомним, Джорджина и ее возлюбленный Криштину Роналду воспитывают пятерых детей. Для двух из них – дочерей Аланы Мартины и Беллы Эсмеральды – Родригес является биологической матерью. 7-летних близнецов Еву и Матео футболисту родила суррогатная мать, а о матери самого старшего сына спортсмена – 14-летнего Криштиану-младшего – ничего не известно.

Родригес отправилась на прогулку по лесу и ферме с младшими детьми. На фото она позировала в спортивном костюме с лосинами от Alo, резиновых сапогах Chanel, а свой образ дополнила кепкой, серьгами и рюкзаком тоже от Chanel.

А дети гуляли и играли с собакой, собирали грибы, наблюдали за овцами и даже были в курятнике.

Фото: Instagram Джорджины Родригес

Фото: Instagram Джорджины Родригес

Фото: Instagram Джорджины Родригес

Фото: Instagram Джорджины Родригес

Фото: Instagram Джорджины Родригес

Также Джорджина успела сделать себе новую татуировку – она показала фото из тату-салона и сами рисунки.

Фото: Instagram Джорджины Родригес

Теперь на пальцах обеих ее рук красуется два маленьких перманентных рисунка в виде символического изображения глаз и латинских букв "L". Что это обозначает, она не призналась.

Ранее, напомним, Джорджина Родригес показала, как готовила торт для дочери-именинницы, которой исполнилось 7 лет.

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