Совсем скоро: на украинские экраны выйдет долгожданная драма "Крид III: Наследие Рокки Бальбоа"

Это девятый фильм франшизы "Рокки" и триквел спин-оффа о сыне Аполло Крида — Адонисе Криде.

В украинский прокат в начале весны, 2 марта, выходит драма о спорте "Крид III: Наследие Рокки Бальбоа". Режиссером фильма выступил актер Майкл Б. Джордан, это его режиссерский дебют. Джордан также сыграл в ленте главную роль – Адониса Крида.

В фильме мы увидим Тессу Томпсон ("Тор: Рагнарок"), Джонатана Мэйджорса (сериал "Локи"), Флориана Мунтяну ("Шан-Чи и Легенда Десяти Колец"), Вуди Харриса ("Бегущий по лезвию 2049"), Филисию Рашад и других.

Фото из фильма/Warnerbros.com

Фото из фильма/Warnerbros.com

В центре сюжета – Адонис Крид, достигший значительных вершин в мире бокса. В семейной жизни у него тоже все хорошо.

Фото из фильма/Warnerbros.com

В жизнь главного героя возвращается его друг детства, а теперь соперник – Дэмиен, которого освободили после длительного заключения. В юношеские годы Дэмиен был отличным боксером и теперь он хочет всем доказать, что его место – на ринге.

Фото из фильма/Warnerbros.com

Встреча бывших друзей завершится не просто боем. Чтобы победить, Адонис должен поставить на карту собственное будущее, а Дэмиену терять нечего.

Фото из фильма/Warnerbros.com

Напомним, первый фильм франшизы "Рокки" с Сильвестром Сталонне в главной роли (Рокки Бальбоа) вышел в 1976 году. Сталлоне также появился в лентах "Рокки II" (1979), "Рокки III" (1982), "Рокки IV" (1985), "Рокки V" (1990) и "Рокки Бальбоа" (2006).

В 2015 году вышел спин-офф "Крид" — об Адонисе Криде, сыне Аполло Крида, который был соперником и впоследствии близким другом Рокки (в этой части он стал тренером).

В 2018 году вышла лента "Крид II", в которой Рокки и Адонис снова объединились, чтобы победить общего соперника – боксера Виктора Драго и его отца-тренера Ивана Драго, убившего отца Крида, Аполло Крида, на ринге много лет назад фильме "Рокки IV".

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