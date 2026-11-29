Кристина Горняк

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Бывшая жена телеведущего Владимира Остапчука — Кристина Горняк — прокомментировала свой вылет из романтического реалити-шоу «Холостяк-15», главным героем которого является баскетболист Вячеслав Кравцов.

В своем Instagram нотариус опубликовала пост, в котором поделилась своими эмоциями после просмотра выпуска и призналась, что благодарна «Холостяку» за то, что между ними не возникло глубоких чувств.

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«Спасибо Славе за то, что он не занял место в моем сердце. Ведь, пересматривая сейчас все эти серии, я ясно понимаю, что со временем эта история могла бы оставить в нем шрамы», — отметила Кристина.

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Горняк призналась, что даже растрогалась до слез, когда пересматривала момент своего прощания с проектом, ведь пришла на реалити-шоу с искренними намерениями. Кроме того, Кристина сделала неоднозначное заявление в отношении других участниц шоу, намекнув, что не все из них были свободны от отношений.

Кристина Горняк

«Я была готова к знакомствам, искреннему общению, новым чувствам. И была одной из немногих, у кого не было отношений во время проекта и кто действительно был свободен сердцем для чего-то нового, даже среди тех, кто вчера получил розу», – написала нотариус.

Кристина подчеркнула, что ее флирт с баскетболистом был искренним, как и желание поближе с ним познакомиться. В то же время для нее важно, чтобы мужчина не принижал ее значение в ее отсутствие.

Горняк также рассказала, что в эфир попала не вся ее беседа с Кравцовым перед церемонией роз. Уже тогда она понимала, что покинет проект. Единственное, о чем сожалеет Кристина, — что сама не выразила желания уйти с бала.

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Несмотря ни на что, бывшая жена Остапчука поблагодарила за полученный опыт и пожелала «Холостяку» остаться довольным своим выбором.

«Без обид. Без умаления значения того, что было. Просто с уважением к себе, к другому человеку и к собственным чувствам благодарю за этот опыт, а Славе желаю быть довольным своим выбором. А дальше время покажет, кто есть кто! И иногда лучше не выиграть и остаться невыбранной!» – подытожила Горняк.

Напомним, в седьмом выпуске проекта «Холостяк» Вячеслав Кравцов расстался сразу с двумя участницами — Кристиной Горняк и Лией Энжел (Янголенко).

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