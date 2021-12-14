Спасти репутацию и Мистера Бига: как бренд Peloton пострадал от новых серий "Секса в большом городе"

Из-за первых двух эпизодов нового сериала рухнули акции производителя тренажеров Peloton, почему это случилось, рассказываем ниже. Но прежде хотим предупредить, что текст содержит спойлеры.

9 декабря на стриминговом сервисе HBO Max состоялась премьера долгожданного сериала "И просто так…", который стал продолжением "Секса в большом городе". Первые две серии этого шоу вызвали резонанс в мире и двоякие ощущения у фанатов, ведь уже в первом эпизоде умирает ключевой персонаж оригинального сериала - Мистер Биг - возлюбленный и муж Кэрри Брэдшоу. Смерть персонажа наступает от сердечного приступа после усердной тренировки на домашнем велотренажере Peloton.

Во время пандемии компания выросла в продажах, поскольку люди покупали тренажеры, чтобы заниматься дома, но в 2021-м после появления прививок и открытия спортзалов она столкнулась с падением финансовых показателе, и выход серии о смерти персонажа на тренажере стал для Peloton антирекламой. В первый день акции компании подешевели на 11%, на следующий - еще на 5%.

После выхода сериала оказалось, что Peloton знали о том, что в "И просто так…" используют их тренажер, поэтому они даже предоставили своего инструктора Джесс Кинг, которая играла в сериале виртуального тренера Мистера Бига Аллегру. Но сюжет создатели шоу компании не рассказали и то, что герой умрет на их технике, было сюрпризом для Peloton.

В суд компания решила не подавать и вместо этого выпустила ролик, в котором нам показали альтернативную концовку серии. По сюжету герой Криса Нота не умирает, а сбегает от Кэрри с инструктором Аллегрой. Они сидят в уютном доме и болтают, а завершается видео закадровым голосом, который говорит: "И просто так… он жив".

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