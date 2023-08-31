Спереди - айвори, а сзади - бархат: итальянская аристократка посетила кинофестиваль в платье Schiaparelli

Амбассадор ювелирного бренда Cartier и наследница одного из богатейших кланов Италии - 36-летняя Бьянка Брандолини д’Адда - посетила красную дорожку Венецианского кинофестиваля, который традиционно стартовал на острове Лидо. Мероприятие в этом году празднует 80-й юбилей.

То, что Бьянка появилась на кинофестивале не удивительно, ведь проводится он на нее родине - ее родители - венецианские аристократы граф и графиня Руй и Джорджина Брандолини д’Адда. Бьянка родилась в Париже, но выросла в Венеции, в старинном фамильном поместье. С раннего возраста она жила в роскоши и обожает ювелирные украшения, которых у нее огромная коллекция.

На красную дорожку в Венеции знаменитая красавица вышла в бриллиантовом коротком колье от Cartier, роскошном браслете и кольце на указательном пальце, в ушах у нее были лаконичные брилиантовые серьги-пусеты. Но не менее эффектным был ее наряд, поскольку она отдала предпочтение одному из самых дорогих, роскошных и знаменитых французских Модных домов - Schiaparelli. Ее платье было разработано для коллекции весна-лето 2023 и состоит из двух цветов: спереди оно из нежного шелка в оттенке айвори, а сзади из черного бархата, который перетекает в длинный шлейф.

Бьянка Брандолини / Фото: Getty Images

Наряд был лаконичный и единственное его украшение - элегантная драпировка в зоне груди. Волосы аристократка собрала в низкий хвост, а ее макияж был довольно лаконичным и с акцентом на глазах.

Бьянка Брандолини / Фото: Getty Images

Соцсети девушки похожи на сказку - отдых, дорогие украшения и наряды, постоянные тусовки на вечеринках и светских мероприятиях. Также она часто постит снимки из разных курортов и стран, поскольку живет на три города – Париж, Венецию и Рио. Перед тем, как выйти на красную дорожку, она показала черный наряд с пышными рукавами, в котором прибыла на водном такси в Венецию.

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