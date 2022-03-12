"Спини божевільних тиранів-катів": Tabakov выпустил песню, посвященную войне россии против Украины

Украинский певец назвал действия противника геноцидом против украинского народа. Он уверен, что победа будет нашей.

Павел Табаков, который выступаюет как Tabakov, представил композицию "Убирайся, война!". Это не просто песня, это крик души украинцев.

"Убирайся, война!" — песня, рожденная из боли и большой борьбы, которые переживает украинский народ. В то же время – с большой веры в победу Украины. Авторы слов – Василий Фесюк и Павел Табаков, автор музыки – Павел Табаков.

"Світе великий, спини цю війну! / За що убивають батьків, дітвору? / Спини божевільних тиранів-катів, / Щоб світ в один час до небес не злетів!", — слова-призыв ко всему цивилизованному миру, который не имеет права оставить Украину один на один с жестоким врагом.

На нашу землю пришел антихрист. Такого ужаса, такой жестокости, таких страданий украинцы и представить не могли. Это геноцид россии против украинского народа. Но победа – за нами, потому что правда на нашей стороне и с нами Бог", – сказал Tabakov.

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