Сплетня оказалась правдой: персонаж Эйдана Шоу появится в продолжении "Секса в большом городе"

Похоже, что теперь второй посмотрят даже те, кто был очень скептически настроен к нему.

Вероятно, фанаты сериала "Секс в большом городе" очень взволнованы, ведь после многих месяцев спекуляций и интриг, главная звезда сериала (и продюсер) Сара Джессика Паркер наконец-то раскрыла карты и опубликовала снимок с актером Джоном Корбеттом.

"Тсс. Никому не говори", - гласит подпись к публикации.

В оригинальном сериале он сыграл одного из главных мужчин в жизни Кэрри Брэдшоу - владельца мебельного магазина Эйдана Шоу, в которого героиня была влюблена, но их отношения завершились из-за ее измены.

Персонаж Эйдана можно было увидеть еще раз в полнометражном фильме "Секс в большом городе", а теперь он появится и во второй части сиквела под названием "И просто так…".

На снимках опубликованных Паркер, можно заметить, что актриса и ее экс-бойфренд идут по улице Нью-Йорка и держатся за руки. Возможно, это намек на то, что в этой части пара опять начнет встречаться. На Саре Джессике на фото многослойный образ, состоящий из серого платья-рубашки, клетчатого пальто и ярко-розовой накидки с рюшами. Также она дополнила лук велюровыми сапогами на шнуровке, ярким макияжем и объемной прической. Джон Корбетт одет в куртку, серо-фиолетовые брюки, ботинки и футболку.

Напомним, что слухи о участии актера в проекте появились еще в прошлом году, после того, как он случайно проговорился об этом в интервью. Но после выхода первого сезона, когда его персонаж не был включен в сюжетную линию "И просто так…", исполнительный продюсер Майкл Патрик Кинг вынужден был объяснить, почему так случилось.

"Мне действительно казалось, что это слишком для Кэрри. В этом сезоне было слишком. Мы хотели провести ее через смерть Бига к свету - последний эпизод называется "Видение света". Мы хотели вытащить ее. Возвращение Эйдана - это большая сюжетная линия, которую мы никогда не планировали", - сказал он, но вероятно, сейчас изменил свое мнение.

Сара Джессика Паркер и Джон Корбетт / Фото: Getty Images

Но все же остается еще одна загадка - появится ли во второй части актриса Ким Кэттролл, сыгравшая Саманту Джонс.

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