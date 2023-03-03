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Спорт-шик во всей красе: певица Сиара появилась среди гостей показа Off-White в Париже

Автор
Юлия КаранковскаяЮлия Каранковская
Дата публикации
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Спорт-шик во всей красе: певица Сиара появилась среди гостей показа Off-White в Париже

Сиара / Фото: Associated Press

В Париже в рамках Недели моды состоялся показ новой коллекции бренда Off-White, основаного Вирджилом Абло, который умер в 2021 году от рака.

Это фэшн-шоу стало дебютом недавно назначенного на должность креативного директора Ибрагима Камара. Во время показа модельер перенес гостей на Марс, поскольку подиум был усыпан красным песком и камнями.

"Коллекция Off-White Осень-Зима 2023 под названием Lunar Delivery Ибрагима Камара - это путешествие в новый мир. По мере того, как существующие коды, прошлые ритуалы и человеческие объекты переходят в новое измерение, одежда, наполненная современным взглядом, намекает на ранее невообразимое будущее", - говорится в описании коллекции.

Одной из гостей мероприятия стала американская певица Сиара. Звезда надела на шоу оригинальное платье в стиле спорт-шик, поскольку оно напоминало бомбер, надетый в сочетании с мини-юбкой. У платья было глубокое декольте.

Сиара / © Associated Press
Сиара / Фото: Associated Press

Лук Сиара дополнила сапогами, очками и шапкой. Волосы звезда заплела в две косички, а также сделала лаконичный макияж в нюдовой гамме.

Сиара / © Associated Press
Сиара / Фото: Associated Press

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Дата публикации
Просмотры
211
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