Спорт-шик во всей красе: модель Хейли Бибер сфотографировали в трендовом образе

Девушка опять продемонстрировала модный аутфит, который скоро начнут повторять.

25-летнюю американскую модель Хейли Бибер подловили на улице в Лос-Анджелесе папарацци, когда девушка направлялась куда-то по своим делам. На знаменитости были подобраны вещи в ее любимом стиле спорт-шик, ведь она сочетала черные широкие штаны с серым худи, клетчатым блейзером оверсайз, больше напоминающим мужской пиджак, кроссовки от Balenciaga, а также несколькими аксессуарами, среди которых мы разглядели кепку и солнцезащитные очки от Saint Laurent.

Хейли Бибер / Getty Images

Кроссовки Balenciaga у Хейли в последнее время любимые, ведь она уже в них неоднократно появлялась в городе. Эту модель она сочетала ранее с лосинами и курткой-бомбером.

Хейли Бибер / Getty Images

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