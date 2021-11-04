Спортивная и эффектная: два новых образа Ким Кардашьян в Нью-Йорке

Под прицел папарацци она попала после слухов о новом романе.
Ким Кардашьян опять оставила солнечную Калифорнию и прилетела в Нью-Йорк. Днем звезду заметили в спортивном луке, когда она направлялась на фотосессию в центре Chelsea Piers. На ней тогда были широкие штаны, куртка оверсайз и майка на одно плечо. Волосы Ким заплела в длинную косу.
Позже вечером ее также заметили возле популярного ресторана Zero Bond. Она была одета в обтягивающее бархатное черное платье с перчатками. Ее образ тогда дополнили солнцезащитные очки, фирменный макияж и крупные серьги в ушах.
Появление Ким в Нью-Йорке также спровоцировало новые слухи о ее новом романе с 27-летним Питом Дэвидсоном. Ким якобы сходила с ним на ужин и посетила его родной район Стейтен-Айленд.
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