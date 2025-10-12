- Дата публикации
Спортсмен Игорь Вовчанчин появился на премьере голливудского фильма "Крушащая машина", в котором его сыграл Александр Усик
Премьерный показ ленты состоялся в Киеве.
В Киеве, в кинотеатре "Оскар" (ТРЦ Gulliver), состоялась премьера биографической драмы о спорте "Крушащая машина" от студии A24. Это реальная история о Марке Керре - легендарном американском бойце смешанных единоборств (ММА), чемпионе UFC и Pride. Он был известен как "The Smashing Machine" ("Машина для крушения") из-за своего агрессивного стиля боя. В фильме показали не только его спортивные победы, но и темную сторону жизни: зависимость от обезболивающих, личные драмы и борьбу за себя вне ринга.
Мероприятие посетил легендарный украинский боец Игорь Вовчанчин, чей образ в фильме воплотил Александр Усик. Именно поединок с Вовчанчиным стал ключевым моментом в карьере Марка Керра и основой драматической линии фильма.
Роль Марка Керра исполнил Дуэйн Джонсон, который выходит за пределы привычных экшн-амплуа и примеряет на себя одну из самых драматичных ролей в своей карьере (не типичный экшн, а психологически сложная роль). Эта роль станет для "Скалы" важным этапом в творчестве, показав его актерскую глубину вне блокбастерных боевиков.
Режиссером ленты стал Бенни Сефди, известный своим проницательным видением и умением создавать напряженные кинематографические истории.
Мероприятие посетили режиссеры Антон Птушкин и Денис Тарасов, актеры Влад Никитюк, Олег Загородний, Анна Гуляева, артисты Муаяд, OTOY, Дмитрий Прокопов, Виталий Островский, Мариетта, комики Татьяна Песик и Катя Никитина, олимпийский чемпион Олег Верняев, футболисты "Динамо" Киев Денис Попов, Кристиан Биловар, Денис Игнатенко, фитнес-тренер Марина Боржемская, самый сильный человек мира 2020 года Алексей Новиков, ведущие Андрей Черновол, Вячеслав Соломка, Олег Борисов, блогеры Нателла Кирс, Ангелина Пичик и другие.
Прокат фильма "Крушащая машина" продолжается в украинских кинотеатрах.