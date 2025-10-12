Игорь Вовчанчин и Анна Адамович

В Киеве, в кинотеатре "Оскар" (ТРЦ Gulliver), состоялась премьера биографической драмы о спорте "Крушащая машина" от студии A24. Это реальная история о Марке Керре - легендарном американском бойце смешанных единоборств (ММА), чемпионе UFC и Pride. Он был известен как "The Smashing Machine" ("Машина для крушения") из-за своего агрессивного стиля боя. В фильме показали не только его спортивные победы, но и темную сторону жизни: зависимость от обезболивающих, личные драмы и борьбу за себя вне ринга.

Мероприятие посетил легендарный украинский боец Игорь Вовчанчин, чей образ в фильме воплотил Александр Усик. Именно поединок с Вовчанчиным стал ключевым моментом в карьере Марка Керра и основой драматической линии фильма.

Игорь Вовчанчин и Анна Адамович/Фото Виталий Чумаченко

Игорь Вовчанчин/Фото Виталий Чумаченко

Роль Марка Керра исполнил Дуэйн Джонсон, который выходит за пределы привычных экшн-амплуа и примеряет на себя одну из самых драматичных ролей в своей карьере (не типичный экшн, а психологически сложная роль). Эта роль станет для "Скалы" важным этапом в творчестве, показав его актерскую глубину вне блокбастерных боевиков.

Режиссером ленты стал Бенни Сефди, известный своим проницательным видением и умением создавать напряженные кинематографические истории.

Мероприятие посетили режиссеры Антон Птушкин и Денис Тарасов, актеры Влад Никитюк, Олег Загородний, Анна Гуляева, артисты Муаяд, OTOY, Дмитрий Прокопов, Виталий Островский, Мариетта, комики Татьяна Песик и Катя Никитина, олимпийский чемпион Олег Верняев, футболисты "Динамо" Киев Денис Попов, Кристиан Биловар, Денис Игнатенко, фитнес-тренер Марина Боржемская, самый сильный человек мира 2020 года Алексей Новиков, ведущие Андрей Черновол, Вячеслав Соломка, Олег Борисов, блогеры Нателла Кирс, Ангелина Пичик и другие.

Алексей Новиков и Марина Боржемская/Фото Виталий Чумаченко

Катя Никитина и Татьяна Песик/Фото Виталий Чумаченко

Николай Матросов/Фото Виталий Чумаченко

Дмитрий Прокопов/Фото Виталий Чумаченко

Муаяд/Фото Виталий Чумаченко

Андрей Чорновол/Фото Виталий Чумаченко

Вячеслав Соломка/Фото Виталий Чумаченко

Анна Адамович/Фото Виталий Чумаченко

Алина Онопа и Анна Луценко/Фото Виталий Чумаченко

Дарья Уайт/Фото Виталий Чумаченко

Мирослава Мандзюк и Elizabeth/Фото Виталий Чумаченко

Нателла Кирс/Фото Виталий Чумаченко

Татьяна Карикова и Яна Винниченко/Фото Виталий Чумаченко

Анна Луценко, Ольга Федорущенко, Ольга Бондарчук, Елена Момот/Фото Виталий Чумаченко

Мариетта/Фото Виталий Чумаченко

Игорь Вовчанчин/Фото Виталий Чумаченко

Елена Момот, Елена Шершнева, Лала Цукерман, Ольга Бондарчук, Екатерина Петренко/Фото Виталий Чумаченко

Фото Виталий Чумаченко

Фото Виталий Чумаченко

Фото Виталий Чумаченко

Фото Виталий Чумаченко

Фото Виталий Чумаченко

Фото Виталий Чумаченко

Фото Виталий Чумаченко

Прокат фильма "Крушащая машина" продолжается в украинских кинотеатрах.