Спортсмен Игорь Вовчанчин появился на премьере голливудского фильма "Крушащая машина", в котором его сыграл Александр Усик

Премьерный показ ленты состоялся в Киеве.

Фото автора: Алина Онопа Алина Онопа
Игорь Вовчанчин и Анна Адамович

Игорь Вовчанчин и Анна Адамович

В Киеве, в кинотеатре "Оскар" (ТРЦ Gulliver), состоялась премьера биографической драмы о спорте "Крушащая машина" от студии A24. Это реальная история о Марке Керре - легендарном американском бойце смешанных единоборств (ММА), чемпионе UFC и Pride. Он был известен как "The Smashing Machine" ("Машина для крушения") из-за своего агрессивного стиля боя. В фильме показали не только его спортивные победы, но и темную сторону жизни: зависимость от обезболивающих, личные драмы и борьбу за себя вне ринга.

Мероприятие посетил легендарный украинский боец Игорь Вовчанчин, чей образ в фильме воплотил Александр Усик. Именно поединок с Вовчанчиным стал ключевым моментом в карьере Марка Керра и основой драматической линии фильма.

Игорь Вовчанчин и Анна Адамович/Фото Виталий Чумаченко

Игорь Вовчанчин и Анна Адамович/Фото Виталий Чумаченко

Игорь Вовчанчин/Фото Виталий Чумаченко

Игорь Вовчанчин/Фото Виталий Чумаченко

Роль Марка Керра исполнил Дуэйн Джонсон, который выходит за пределы привычных экшн-амплуа и примеряет на себя одну из самых драматичных ролей в своей карьере (не типичный экшн, а психологически сложная роль). Эта роль станет для "Скалы" важным этапом в творчестве, показав его актерскую глубину вне блокбастерных боевиков.

Режиссером ленты стал Бенни Сефди, известный своим проницательным видением и умением создавать напряженные кинематографические истории.

Мероприятие посетили режиссеры Антон Птушкин и Денис Тарасов, актеры Влад Никитюк, Олег Загородний, Анна Гуляева, артисты Муаяд, OTOY, Дмитрий Прокопов, Виталий Островский, Мариетта, комики Татьяна Песик и Катя Никитина, олимпийский чемпион Олег Верняев, футболисты "Динамо" Киев Денис Попов, Кристиан Биловар, Денис Игнатенко, фитнес-тренер Марина Боржемская, самый сильный человек мира 2020 года Алексей Новиков, ведущие Андрей Черновол, Вячеслав Соломка, Олег Борисов, блогеры Нателла Кирс, Ангелина Пичик и другие.

Алексей Новиков и Марина Боржемская/Фото Виталий Чумаченко

Алексей Новиков и Марина Боржемская/Фото Виталий Чумаченко

Катя Никитина и Татьяна Песик/Фото Виталий Чумаченко

Катя Никитина и Татьяна Песик/Фото Виталий Чумаченко

Николай Матросов/Фото Виталий Чумаченко

Николай Матросов/Фото Виталий Чумаченко

Дмитрий Прокопов/Фото Виталий Чумаченко

Дмитрий Прокопов/Фото Виталий Чумаченко

Муаяд/Фото Виталий Чумаченко

Муаяд/Фото Виталий Чумаченко

Андрей Чорновол/Фото Виталий Чумаченко

Андрей Чорновол/Фото Виталий Чумаченко

Вячеслав Соломка/Фото Виталий Чумаченко

Вячеслав Соломка/Фото Виталий Чумаченко

Анна Адамович/Фото Виталий Чумаченко

Анна Адамович/Фото Виталий Чумаченко

Алина Онопа и Анна Луценко/Фото Виталий Чумаченко

Алина Онопа и Анна Луценко/Фото Виталий Чумаченко

Дарья Уайт/Фото Виталий Чумаченко

Дарья Уайт/Фото Виталий Чумаченко

Мирослава Мандзюк и Elizabeth/Фото Виталий Чумаченко

Мирослава Мандзюк и Elizabeth/Фото Виталий Чумаченко

Нателла Кирс/Фото Виталий Чумаченко

Нателла Кирс/Фото Виталий Чумаченко

Татьяна Карикова и Яна Винниченко/Фото Виталий Чумаченко

Татьяна Карикова и Яна Винниченко/Фото Виталий Чумаченко

Анна Луценко, Ольга Федорущенко, Ольга Бондарчук, Елена Момот/Фото Виталий Чумаченко

Анна Луценко, Ольга Федорущенко, Ольга Бондарчук, Елена Момот/Фото Виталий Чумаченко

Мариетта/Фото Виталий Чумаченко

Мариетта/Фото Виталий Чумаченко

Игорь Вовчанчин/Фото Виталий Чумаченко

Игорь Вовчанчин/Фото Виталий Чумаченко

Елена Момот, Елена Шершнева, Лала Цукерман, Ольга Бондарчук, Екатерина Петренко/Фото Виталий Чумаченко

Елена Момот, Елена Шершнева, Лала Цукерман, Ольга Бондарчук, Екатерина Петренко/Фото Виталий Чумаченко

Фото Виталий Чумаченко

Фото Виталий Чумаченко

Фото Виталий Чумаченко

Фото Виталий Чумаченко

Фото Виталий Чумаченко

Фото Виталий Чумаченко

Фото Виталий Чумаченко

Фото Виталий Чумаченко

Фото Виталий Чумаченко

Фото Виталий Чумаченко

Фото Виталий Чумаченко

Фото Виталий Чумаченко

Фото Виталий Чумаченко

Фото Виталий Чумаченко

Прокат фильма "Крушащая машина" продолжается в украинских кинотеатрах.

