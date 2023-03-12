Спойлер от костюмеров: странные сумки "И просто так…", которые мы, скорее всего, увидим во втором сезоне

Главная героиня сериала "И просто так…" - Кэрри Брэдшоу - журналистка из Нью-Йорка, которая любит экстравагантные и дорогие вещи. Поэтому ее мы часто видим в необычных нарядах и сочетаниях цветов, а также с довольно оригинальными аксессуарами.

На одной из страниц сериала, где костюмеры и команда публикуют некоторые фото со съемочной площадки и наряды героев шоу, на днях они показали довольно интересный кадр-спойлер.

На фото были выложены на стол довольно экстравагантные сумки, некоторые из них ранее уже появлялись в кадре.

Например, на фото есть сумка-голубь, которая наделала немало шума от бренда JW Anderson.

Сара Джессика Паркер и Кристин Дэвис / Фото: Getty Images

Стоимость такого аксессуара не маленькая и, согласно сайту бренда, составляет 890 долларов.

Сара Джессика Паркер и Кристин Дэвис / Фото: Getty Images

Также на фото попало несколько сумок от бренда Thom Browne в виде собак. Стоимость такого аксессуара около 2708 евро.

Еще на столе появилось несколько вариантов сумок от чудаковатого люксового бренда Judith Leiber. Сумки характерны тем, что обычно усыпаны стразами и имеют необычные формы: сладости, животные, фрукты. Одной из самых примечательных из тех, что на фото является сумка-голубь. С похожим аксессуаром героиня Сары Джессики Паркер появилась в 10-й серии второго сезона оригинального сериала "Секс в большом городе", но тогда этот аксессуар она раскритиковала. Как видим, во втором сезоне "И просто так…" Паркер опять может появится с подобной сумкой.

Кэрри Брэдшоу / Фото: скриншот с видео

Кэрри Брэдшоу / Фото: скриншот с видео

Еще на столе лежит винтажный клатч от Mr. Ernest Magazine Clutch в виде журнала Cosmopolitan, который застегивался на коричневый ремешок. Этот аксессуар уже попадал в кадр, и его Паркер сочетала с малиновым пиджаком и золотистым платьем.

Сара Джессика Паркер / Фото: Getty Images

А вот маленькая сумка в винтажном стиле с нарисованным лицом, вероятно, от Rebecca Moses и была расписана вручную. С этим аксессуаром героиня также появлялась в первом сезоне "И просто так…"

Сара Джессика Паркер и Крис Нот / Фото: Getty Images

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