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Спрятала грудь за цветами: Кендалл Дженнер позировала на яхте в очень откровенном платье

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Спрятала грудь за цветами: Кендалл Дженнер позировала на яхте в очень откровенном платье

Кендалл Дженнер показала образ в откровенном платье / Фото: Associated Press

Топ-модель продемонстрировала смелый образ.

Кендалл Дженнер – 27-летняя модель и одна из клана Кардашьян-Дженнер – показала снимок с вечеринки на яхте на Лазурном берегу.

Кендалл Дженнер / © Instagram Кендалл Дженнер
Кендалл Дженнер / Фото: Instagram Кендалл Дженнер

На фото девушка позирует в очень откровенном платье – черном мини с полностью прозрачным верхом и двумя красными цветками на сосках от David Koma. Образ Кендалл дополняют красный тонкий шарф на шее и черные босоножки с острым носком и необычным каблуком от Bottega Veneta.

Напомним, ранее платье с каллой на груди надевала актриса Дакота Фэннинг на светский ужин, организованный изданием The Hollywood Reporter и брендом Jimmy Choo. Для мероприятия звезда выбрала интересный наряд от Loewe из коллекции весна-лето 2023.

Дакота Фэннинг / © Getty Images
Дакота Фэннинг / Фото: Getty Images

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Дата публикации
Просмотры
650
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