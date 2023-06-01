Спрятала грудь за цветами: Кендалл Дженнер позировала на яхте в очень откровенном платье

Кендалл Дженнер – 27-летняя модель и одна из клана Кардашьян-Дженнер – показала снимок с вечеринки на яхте на Лазурном берегу.

Кендалл Дженнер / Фото: Instagram Кендалл Дженнер

На фото девушка позирует в очень откровенном платье – черном мини с полностью прозрачным верхом и двумя красными цветками на сосках от David Koma. Образ Кендалл дополняют красный тонкий шарф на шее и черные босоножки с острым носком и необычным каблуком от Bottega Veneta.

Напомним, ранее платье с каллой на груди надевала актриса Дакота Фэннинг на светский ужин, организованный изданием The Hollywood Reporter и брендом Jimmy Choo. Для мероприятия звезда выбрала интересный наряд от Loewe из коллекции весна-лето 2023.

Дакота Фэннинг / Фото: Getty Images

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