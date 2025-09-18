Спрятала живот под рубашкой: беременная модель Жасмин Тукс продемонстрировала стильный повседневный образ

Жасмин Тукс / © Instagram Жасмин Тукс

34-летняя американская топ-модель и «ангел» Victoria’s Secret — Жасмин Тукс — беременна во второй раз. Свое интересное положение она не стала скрывать, а наоборот, часто показывает в Сети свои «беременные» луки.

Так, на новых фото она позирует в простом, но стильном образе. На девушке белая классическая рубашка с одним карманом, черные свободные брюки и черные шлепки. Ее аутфит завершают стильные солнцезащитные очки и крупная сумка-шопер. Волосы Жасмин собраны в тугой низкий пучок.

К слову, Тукс уже воспитывает с мужем — исполнительным директором Snapchat, сыном вице-президента Эквадора Хуаном Дэвидом Борреро — дочь Миу Викторию, которая родилась 23 февраля 2023 года. «Мы хотели дать дочери имя, которое будет сильным, но и очень женственным. Миа Виктория — это отражении надежды, красоты и внутренней силы», — рассказала как-то в интервью Жасмин.

Ранее, напомним, Жасмин Тукс подчеркнула беременный живот обтягивающем платьем.