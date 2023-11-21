Спрятала живот за широкой одеждой: беременная Сиенна Миллер сходила на вечеринку своей сестры в Лондоне

Актриса Сиенна Миллер посетила вечеринку в Лондоне, посвященную запуску новой линии одежды Vivere, созданной ее старшей сестрой Саванной. На мероприятие Сиена надела несколько вещей от бренда сестры, в частности, это была белая широкая рубашка и длинное пальто. Также актриса надела серую юбку и черные ботинки.

Сиенна Миллер / Фото: Getty Images

Волосы Миллер распустила и немного накрутила в легкие волны. Своим просторным нарядом Сиена спрятала уже довольно большой беременный живот.

Напомним, вторую беременность 41-летняя звезда подтвердила в сентябре своим появлением на мероприятии Vogue World в наряде от Schiaparelli с полностью открытым животом.

Сиенна Миллер / Фото: Associated Press

Согласно изданию Daily Mail, у Миллер снова родится девочка, а отец ребенка - ее бойфренд - 26-летний Оли Грин. Также у женщины есть 10-летняя дочь от бывшего возлюбленного Тома Старриджа.

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