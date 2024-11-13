Спряталась от папарацци: Виктория Бекхэм появилась в Париже в оригинальном пальто и очках

Звезда проводит сейчас время со своей дочерью.

Британская звезда Виктория Бекхэм прилетела в Париж. 13 ноября модельера и ее 13-летнюю дочь Харпер сфотографировали папарацци на улице.

50-летняя Виктория выглядела стильно и необычно, ведь своим нарядом явно пыталась скрыться от папарацци. На ней в тот день были белые длинные брюки, туфли на огромной платформе и серое пальто напоминающее за стилем тренч.

Ворот-стойку верхней одежды она застегнула на все застежки, спрятав таким образом лицо. Также Виктория надела на глаза очки от своего бренда Victoria Beckham, а на плече у нее висела большая сумка трендового бордового оттенка.

Виктория Бекхэм / Фото: Getty Images

Это ее первый выход на публику после того, как вместе с Харпер она появилась на церемонии в Лондоне. Британский модельер посетила тогда вручение премии Harper's Bazaar Women of the Year Awards 2024, где ей вручили награду "Предприниматель". 13-летняя дочь Бекхэмов на этом мероприятии была как куколка в нежном платье.

Виктория и Харпер Бекхэм / Фото: Getty Images

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