Спряталась под кепкой: Эмили Блант папарацци подловили на съемках фильма «Дьявол носит Prada 2»

Эмили Блант / © Getty Images

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Эмили Блант попала в объективы папарацци, когда покидала съемочную площадку фильма «Дьявол носит Prada 2» в Нью-Йорке. Актриса старалась не привлекать к себе внимание, надев черно-белую кепку и опустив голову, направляясь к ожидавшей ее машине.

Эмили Блант / © Getty Images

Блант была одета в светло-голубую футболку с принтом, заправленную в голубые джинсы. Лук она дополнила белыми кроссовками и кремовой стеганной сумочкой. На шее у Эмили висела золотая цепочка с подвеской, а на руках были браслеты и кольца. Она держала бутылку с водой.

Напомним, Эмили Блант сыграла в фильме «Дьявол носит Prada» Эмили Чарльтон — многострадальную ассистентку главного редактора журнала о моде Runway Миранды Пристли, роль которой исполнила Мэрил Стрип, а Энн Хэтэуэй сыграла ее младшую ассистентку Энди Сакс. Все три кинозвезды возвращаются в свои роли в продолжении вместе с новыми актерами Люси Лью, Джастином Теру, Би Джей Новаком и Полин Шаламе.

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Во втором фильме персонаж Блант, Эмили Чарльтон, поднялась по карьерной лестнице и теперь имеет власть, необходимую Миранде, создающая условия для увлекательного столкновения амбиций, преданности и модной политики.

Хотя детали сюжета все еще держатся в тайне, источники предполагают, что фильм может быть вдохновлен романом Лорен Вайсбергер 2013 года «Месть носит Prada», рассказывающий о жизни Энди после подиума, когда она становится редактором журнала, но затем обнаруживает, что Миранда снова возвращается в свой мир.

Премьера фильма «Дьявол носит Prada 2» запланирована на 1 мая 2026 года – через 20 лет после выхода первой ленты.