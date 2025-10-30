ТСН в социальных сетях

Спряталась за балахоном: юная модель Лила Мосс вышла на красную дорожку в наряде трендового бренда

Платеь с объемными рукавами хорошо смотрелось на молеле.

Лила Мосс

Лила Мосс / © Associated Press

Британская «непо-бейби» — 23-летняя модель Лила Мосс — посетила церемонию вручения премии WSJ Magazine Innovator Awards, которая прошла в Музее современного искусства в Нью-Йорке.

На мероприятии она блистала в мини-платье черного цвета от трендового бренда Khaite, которое тот представил в коллекции весна-лето 2026. Стоимость такого наряда 4900 долларов. Верх платья Лилы был объемным, со складками и напоминал балахон, а вот мини-юбка обтягивала ее бедра и подчеркивала длинные ноги.

Лила Мосс / © Associated Press

Лила Мосс / © Associated Press

Свой необычный наряд она дополнила только лаконичной прической, макияжем в стиле тренда «клин герл», а также черными туфлями от Christian Louboutin.

Напомним, что Лила — дочь британской супермодели Кейт Мосс и она активно строит карьеру. Недавно она принимала участие в покаазе Victoria’s Secret Fashion Show, где продемонстрировала серое боди из линейки Pink, котоаря ориентирована на более юную аудиторию.

Лила Мосс / © Associated Press

Лила Мосс / © Associated Press

Лила Мосс - образы на подиуме и в обычной жизни (21 фото)

Лила Мосс / © Getty Images

Лила Мосс / © Getty Images

Лила Мосс / © Getty Images

Лила Мосс / © Getty Images

Лила Мосс / © Getty Images

Лила Мосс / © Getty Images

Лила Мосс / © Getty Images

Лила Мосс / © Getty Images

Лила Мосс / © Associated Press

Лила Мосс / © Associated Press

Кейт Мосс и Лила Мосс / © Getty Images

Кейт Мосс и Лила Мосс / © Getty Images

Лила Мосс / © Getty Images

Лила Мосс / © Getty Images

Лила Мосс / © Associated Press

Лила Мосс / © Associated Press

Лила Мосс на Victoria's Secret Fashion Show. / © Associated Press

Лила Мосс на Victoria's Secret Fashion Show. / © Associated Press

Лила Мосс / © Getty Images

Лила Мосс / © Getty Images

Лила Мосс / © Getty Images

Лила Мосс / © Getty Images

Лила Мосс / © Associated Press

Лила Мосс / © Associated Press

Лила Мосс / © Getty Images

Лила Мосс / © Getty Images

Лила Мосс / © Associated Press

Лила Мосс / © Associated Press

Лила Мосс / © Getty Images

Лила Мосс / © Getty Images

Лила Мосс / © Getty Images

Лила Мосс / © Getty Images

Лила Мосс / © Getty Images

Лила Мосс / © Getty Images

Лила Мосс / © Getty Images

Лила Мосс / © Getty Images

Лила Мосс / © Getty Images

Лила Мосс / © Getty Images

Лила Мосс / © Associated Press

Лила Мосс / © Associated Press

Лила Мосс / © Getty Images

Лила Мосс / © Getty Images

