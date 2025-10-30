- Дата публикации
Спряталась за балахоном: юная модель Лила Мосс вышла на красную дорожку в наряде трендового бренда
Платеь с объемными рукавами хорошо смотрелось на молеле.
Британская «непо-бейби» — 23-летняя модель Лила Мосс — посетила церемонию вручения премии WSJ Magazine Innovator Awards, которая прошла в Музее современного искусства в Нью-Йорке.
На мероприятии она блистала в мини-платье черного цвета от трендового бренда Khaite, которое тот представил в коллекции весна-лето 2026. Стоимость такого наряда 4900 долларов. Верх платья Лилы был объемным, со складками и напоминал балахон, а вот мини-юбка обтягивала ее бедра и подчеркивала длинные ноги.
Свой необычный наряд она дополнила только лаконичной прической, макияжем в стиле тренда «клин герл», а также черными туфлями от Christian Louboutin.
Напомним, что Лила — дочь британской супермодели Кейт Мосс и она активно строит карьеру. Недавно она принимала участие в покаазе Victoria’s Secret Fashion Show, где продемонстрировала серое боди из линейки Pink, котоаря ориентирована на более юную аудиторию.