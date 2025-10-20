ТСН в социальных сетях

Спрятала лицо под тканью и надела много украшения: Ким Кардашьян произвела фурор нарядом от Maison Margiela

Она без сомнений привлекла внимание луком, но этот бренд звезда носила уже ранее, а также уже использовала подобный модный ход.

Ким Кардашьян

Ким Кардашьян / © Associated Press

В Лос-Анджелесе состоялся пятый ежегодный гала-вечер Музея Американской киноакадемии, на котором собирали средства на его выставки и образовательные инициативы. Гламурное мероприятие посетило более сотни звезд, которые демонстрировали свои эффектные наряды, обувь и украшения от известных брендов.

Традиционно особое внимание к себе привлекла телезвезда и бизнеследи Ким Кардашьян. Она опять выбрала наряд из дебютной коллекции Гленна Мартенса для Модного дома Maison Margiela.

Ким Кардашьян / © Associated Press

Ким Кардашьян / © Associated Press

Это было эффектный, креативный наряд, который также сочетал в себе театральность с футуристические конструкции, которые стали главной темой модного повествования вечера. Образ звезды включал структурный лиф с отстегивающимися рукавами-накидками и вуаль, полностью закрывающую лицо и затылок Кардашьян.

Ткань на голове была подчеркнута роскошным многоярусным колье-чокером с изумрудами и бриллиантами. Ее лицо было лишь слегка видно сквозь ткань, собранную на макушке маленькими складками. Эта маска — не придумка Ким, а часть наряда, который был показан брендом. Maison Margiela экспериментировал с разными масками из ткани на протяжении многих лет, поэтому Ким просто решила надеть одно из творений бренда, а не отказываться от него. Так ее образ не выглядел скучно, а привлекал внимание и эпатировал, а это то, что она так любит.

Ким Кардашьян / © Associated Press

Ким Кардашьян / © Associated Press

Также у Ким была прическа с очень длинными распуженными волнистыми волосами.

Помощница помогает Ким и держит ее за руку / © Associated Press

Помощница помогает Ким и держит ее за руку / © Associated Press

Ранее Кардашьян уже надевала наряд от Maison Margiela. В конце лета она покорила Венецию в эффектном наряде серого цвета, в котором напоминала скульптуру.

Ким Кардашьян в наряде от Maison Margiela на мероприятии в Венеции / © Instagram Ким Кардашьян

Ким Кардашьян в наряде от Maison Margiela на мероприятии в Венеции / © Instagram Ким Кардашьян

Но больше всего ее закрытое лицо напомнило лук от Balenciaga черного цвета, в котором звезда появилась на Met Gala 2021.

Ким Кардашьян на Met Gala 2021 / © Associated Press

Ким Кардашьян на Met Gala 2021 / © Associated Press

