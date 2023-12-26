Спрятаться не получилось: Пэрис Хилтон сходила на шопинг в кепи от Руслана Багинского и парике

Фотографы запечатлели как голливудская блондинка шла на шопинг с мужем.

Голливудская звезда Пэрис Хилтон решила сходить на рождественский шопинг с мужем Картером Реумом в Беверли-Хиллз, но, чтобы остаться незамеченной она решила немного замаскироваться: надела черный парик и практически отказалась от своего любимого гламурного макияжа.

Также телезвезда надела серую трикотажную кофту, синие джинсы и белые кроссовки. Однако большее внимание в ее луке привлек головной убор, поскольку Пэрис надела кепи от украинского дизайнера Руслана Багинского.

Картер же был в черной футболке, трикотажных штанах и кроссовках. Он шел по улице возле жены, неся пакеты с покупками и говоря по телефону или записывая видео.

Пэрис Хилтон и Картер Реум / Фото: Getty Images

Снимки папарацци сделали 22 декабря, вероятно, в такой маскировке пара решила сходить за рождественскими подарками. Так, головные уборы от Багинского Хилтон надевает не впервые, поскольку ранее уже появлялась в подобных кепи на отдыхе и прогулках.

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