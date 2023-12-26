Спрятаться не получилось: Пэрис Хилтон сходила на шопинг в кепи от Руслана Багинского и парике

Фотографы запечатлели как голливудская блондинка шла на шопинг с мужем.
Голливудская звезда Пэрис Хилтон решила сходить на рождественский шопинг с мужем Картером Реумом в Беверли-Хиллз, но, чтобы остаться незамеченной она решила немного замаскироваться: надела черный парик и практически отказалась от своего любимого гламурного макияжа.
Также телезвезда надела серую трикотажную кофту, синие джинсы и белые кроссовки. Однако большее внимание в ее луке привлек головной убор, поскольку Пэрис надела кепи от украинского дизайнера Руслана Багинского.
Картер же был в черной футболке, трикотажных штанах и кроссовках. Он шел по улице возле жены, неся пакеты с покупками и говоря по телефону или записывая видео.
Снимки папарацци сделали 22 декабря, вероятно, в такой маскировке пара решила сходить за рождественскими подарками. Так, головные уборы от Багинского Хилтон надевает не впервые, поскольку ранее уже появлялась в подобных кепи на отдыхе и прогулках.
Читайте также:
- Неожиданно для нее: Пэрис Хилтон повторила образ другой звезды на красной дорожке
- В сером платье со стразами: Пэрис Хилтон позировала на красной дорожке в гламурном наряде
- В платье за 5 тысяч долларов: Пэрис Хилтон появилась в любимом бренде Кейт Миддлтон