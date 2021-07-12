Спустя 2 месяца после родов: экс-"Холостяк" Макс Михайлюк показал жену в бикини и дочь в панамке

Пилот с супругой и дочерью поехал в жаркий понедельник отдыхать к бассейну.
Главный герой 10-го сезона шоу "Холостяк" Макс Михайлюк со своей супругой - Дашой Хлистун – и их двухмесячной дочерью Арианой отдыхают сегодня возле бассейна.
Пилот в своем Instagram Stories показал на видео жену с дочкой. Даша продемонстрировала фигуру в черном бикини. Стоит отметить, что после родов она выглядит превосходно. Прошло только 2 месяца, а кажется, что она и вовсе не рожала.
Внизу живота у модели заметен шрам от кесарево, но это не портит ее стройной фигуры.
Хлистун держала дочь на руках. На малышке была белая панамка.
Ранее Михайлюк тоже показывал в Instagram Stories жену с дочерью.
Напомним, 8 июля Макс и Даша официально поженились. Они расписались в бориспольском РАГСе. Фото с события Даша опубликовала в соцсети. Для девушки это было сюрпризом, о котором она даже не догадывалась.
"Ехала я значит регистрировать ребенка, по итогу- вышла замуж. Максим решил сюрпризом сделать все, а я без малейших догадок вообще. Хотя были моменты, где можно было догадаться .Вот что значит потеряла бдительность, но зато сюрприз удался", - написала модель.
Читайте также: Ей два месяца: жена экс-"Холостяка" Макса Михайлюка растрогала поклонников милыми снимками с дочерью