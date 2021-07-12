Спустя 2 месяца после родов: экс-"Холостяк" Макс Михайлюк показал жену в бикини и дочь в панамке

Пилот с супругой и дочерью поехал в жаркий понедельник отдыхать к бассейну.

Главный герой 10-го сезона шоу "Холостяк" Макс Михайлюк со своей супругой - Дашой Хлистун – и их двухмесячной дочерью Арианой отдыхают сегодня возле бассейна.

Пилот в своем Instagram Stories показал на видео жену с дочкой. Даша продемонстрировала фигуру в черном бикини. Стоит отметить, что после родов она выглядит превосходно. Прошло только 2 месяца, а кажется, что она и вовсе не рожала.

Даша Хлистун с дочкой / Instagram Макса Михайлюка

Даша Хлистун с дочкой / Instagram Макса Михайлюка

Внизу живота у модели заметен шрам от кесарево, но это не портит ее стройной фигуры.

Даша Хлистун с дочкой / Instagram Макса Михайлюка

Хлистун держала дочь на руках. На малышке была белая панамка.

Даша Хлистун с дочкой / Instagram Макса Михайлюка

Ранее Михайлюк тоже показывал в Instagram Stories жену с дочерью.

Даша Хлистун с дочкой / Instagram Макса Михайлюка

Напомним, 8 июля Макс и Даша официально поженились. Они расписались в бориспольском РАГСе. Фото с события Даша опубликовала в соцсети. Для девушки это было сюрпризом, о котором она даже не догадывалась.

"Ехала я значит регистрировать ребенка, по итогу- вышла замуж. Максим решил сюрпризом сделать все, а я без малейших догадок вообще. Хотя были моменты, где можно было догадаться .Вот что значит потеряла бдительность, но зато сюрприз удался", - написала модель.

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