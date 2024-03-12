Спустя 20 лет: Сидни Суини полностью повторила образ Анджелины Джоли с красной дорожки "Оскара"

Молодая актриса решила заглянуть в архив и повторить один из самых культовых образов красной дорожки "Оскара".

После церемонии вручения кинонаград "Оскар", традиционно состоялась вечеринка издания Vanity Fair, которая проводится с 1994 года. Поскольку в этом году мероприятие отпраздновало свое 30-летие, то звездные гости на нем были по особенному нарядными и подготовленными. Несмотря на то, что на красную дорожку вечеринки вышло много звезд в прозрачных платьях, кутюрных и роскошно украшенных декором, одним из самых интересных все же было элегантное однотонное платье 26-летней Сидни Суини.

Сидни Суини / Фото: Associated Press

Девушка выбрала для Vanity Fair платье оттенка слоновой кости, которое было выполнено из шелка. Наряд является винтажным и разработан модельером Марком Боувером.

У платья был халтер, очень глубокое V-образное декольте, длинная юбка со шлейфом и открытая спина.

Сидни Суини / Фото: Associated Press

Под грудью наряд украшали небольшие складки ткани, которые придавали ему романтичности, подчеркивали талию и немного напоминали ретро-наряды из 30-годов.

Сидни Суини / Фото: Associated Press

Дополняли платье Сидни длинная накидка, яркий макияж, укладка в ретро-стиле и французский маникюр. Шею девушки украшало многоярусное колье от Messika.

Сидни Суини / Фото: Associated Press

Однако несмотря на свою простоту, платье молодой актрисы является культовым. Именно такой же наряд ровно 20 лет тому назад надела на 76-ю церемонию вручения "Оскара" Анджелина Джоли.

Анджелина Джоли / Фото: Getty Images

Наряд тоже актриса дополнила накидкой и бриллиантовым многоярусным колье. Когда Анджелина выходила на сцену, чтобы объявить победителя, сняла накидку.

Анджелина Джоли / Фото: Getty Images

Анджелина Джоли / Фото: Getty Images

Образ актрисы был вдохновлен нарядов Мэрилин Монро, в котором она снялась в фильме "Зуд седьмого года". Это был один из самых успешных фильмов Мэрилин Монро, а белое развевающееся платье с него сделало из нее звезду.

Читайте также:

Образы актрисы Сидни Суини (10 фото)