Спустя 20 лет: Сидни Суини полностью повторила образ Анджелины Джоли с красной дорожки "Оскара"

Молодая актриса решила заглянуть в архив и повторить один из самых культовых образов красной дорожки "Оскара".
После церемонии вручения кинонаград "Оскар", традиционно состоялась вечеринка издания Vanity Fair, которая проводится с 1994 года. Поскольку в этом году мероприятие отпраздновало свое 30-летие, то звездные гости на нем были по особенному нарядными и подготовленными. Несмотря на то, что на красную дорожку вечеринки вышло много звезд в прозрачных платьях, кутюрных и роскошно украшенных декором, одним из самых интересных все же было элегантное однотонное платье 26-летней Сидни Суини.
Девушка выбрала для Vanity Fair платье оттенка слоновой кости, которое было выполнено из шелка. Наряд является винтажным и разработан модельером Марком Боувером.
У платья был халтер, очень глубокое V-образное декольте, длинная юбка со шлейфом и открытая спина.
Под грудью наряд украшали небольшие складки ткани, которые придавали ему романтичности, подчеркивали талию и немного напоминали ретро-наряды из 30-годов.
Дополняли платье Сидни длинная накидка, яркий макияж, укладка в ретро-стиле и французский маникюр. Шею девушки украшало многоярусное колье от Messika.
Однако несмотря на свою простоту, платье молодой актрисы является культовым. Именно такой же наряд ровно 20 лет тому назад надела на 76-ю церемонию вручения "Оскара" Анджелина Джоли.
Наряд тоже актриса дополнила накидкой и бриллиантовым многоярусным колье. Когда Анджелина выходила на сцену, чтобы объявить победителя, сняла накидку.
Образ актрисы был вдохновлен нарядов Мэрилин Монро, в котором она снялась в фильме "Зуд седьмого года". Это был один из самых успешных фильмов Мэрилин Монро, а белое развевающееся платье с него сделало из нее звезду.
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