Спустя 24 года: жена Харрисона Форда - Калиста Флокхарт - надела старую юбку на премьеру фильма

За столько лет фигура актрисы совершенно не изменилась и вещь сидит на ней так же изумительно.

Чаще всего на различные светские мероприятия знаменитости предпочитают надевать новые платья, также часто звезды сотрудничают с брендами, и те предоставляют им образы для их выходов в свет. Однако 58-летняя актриса Калиста Флокхарт решила заглянуть на дальнюю полку шкафа и выбрала наряд, который уже надевала ранее.

Женщина появилась на красной дорожке в Лос-Анджелесе, которая была организована по случаю премьеры фильма "Индиана Джонс и реликвия судьбы", в компании своего мужа - 80-летнего Харрисона Форда.

Для мероприятия Калиста надела черный топ с открытыми плечами, который заправила в длинную золотую юбку от бренда Ralph Lauren с поясом-шнурком. Образ дополнили серьги-кольца, укладка и легкий макияж.

Калиста Флокхарт и Харрисон Форд / Фото: Associated Press

Но вот юбка у актрисы совсем не новая - и ей около 24 лет. Впервые в этом наряде на публике Калиста появилась на церемонии вручения премии "Эмми" в 1999 году. Тогда звезда сочетала юбку с белой рубашкой, которую завязала на талии на узел.

Калиста Флокхарт в 1999 году / Фото: Getty Images

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