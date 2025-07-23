Спустя 27 лет: Кэти Холмс воссоединилась с коллегой по сериалу "Бухта Доусона" Джошуа Джексоном

Кэти Холмс и Джошуа Джексон / © Getty Images

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Сейчас в Нью-Йорке просто кипит работа над фильмами и сериалами, поэтому в будущем 2026 году нас ждет много новинок. Звезд сейчас часто можно увидеть во время работы на улицах города и актриса Кэти Холмс не стала исключением.

Обычно ее фотографируют во время прогулок, но сейчас Кэти работает над фильмом, который будет называться Happy Hour. Однако сюрпризом стало не только это, а и то, что сыграет с ней в этом проекте Джошуа Джексон — актер, с которым Холмс снималась в культовом американском сериале 90-х «Бухта Доусона».

Кэти Холмс и Джошуа Джексон / © Getty Images

Бывшие коллеги по сериалу, которые стали нынешними по фильму, на этой неделе были замечены вместе. На фотографиях пара улыбалась, прогуливаясь по городской улице.

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Позже Холмс опубликовала в Instagram информацию о том, что проект, над которым они с Джексоном работают — это новая трилогия полнометражных фильмов, в которой она выступит в качестве сценариста, режиссера и актрисы.

Напомним, что Холмс и Джексон снимались вместе в сериале «Бухта Доусона» 27 лет назад, и их персонажи — Джоуи Поттер и Пейси Уиттер — к концу сериала оказались вместе. Шоу шло с 1998 по 2003 год.

Джеймс Ван дер Бик, Джошуа Джексон, Кэти Холмс и Мишель Уильямс — актеры сериала «Бухта Доусона» / © Getty Images

Также в Нью-Йорке этим летом стартовали сьемки фильма «Дьявол носит Prada 2», в котором к своим ролям вернуться Мерил Стрип, Эмили Блант, Стэнли Туччи и Энн Хэтэуэй.

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