Спустя 3 месяца после родов: топ-модель Жасмин Тукс похвасталась стройной фигурой

32-летняя экс-"ангел" бельевого бренда Victoria's Secret выглядела роскошно на мероприятии от amfAR.

В рамках Каннского кинофестиваля состоялось ожидаемое событие – благотворный вечер организации amfAR Cinema Against AIDS, цель которого помогать организациям, борющимся со СПИДом. Традиционно мероприятие прошло в отеле du Cap-Eden-Roc в Антибах.

Среди гостей вечера была замечена молодая мама Жасмин Тукс. Американская модель в Instagram показала, какой образ выбрала для своего выхода.

(листайте фото вправо)

Жасмин надела черное обтягивающее платье с полупрозрачной вставкой на животе и стразами на груди от HELSA – бренда своей коллеги, модели Эльзы Хоск.

Свой образ Тукс дополнила красивыми серьгами с камнями и макияжем в коричневых оттенках.

Напомним, Жасмин Тукс стала впервые мамой 23 февраля этого года. Она родила дочь, которую назвала Мия Виктория. Спустя всего три месяца после родов фигура модели выглядит восхитительно.

Читайте также: