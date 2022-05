Спустя 60 лет: Ким Кардашьян надела на Met Gala культовое "голое" платье Мэрилин Монро

Американская суперзвезда произвела настоящий фурор, когда надела на красную дорожку наряд, который 60 лет тому назад создали специально для главной дивы Голливуда.

В первый понедельник мая в Нью-Йорке традиционно состоялся главный модный бал года - Met Gala. Благотворительное мероприятие посетило множество гостей, а в этом году его тема была посвящена американской моде.

Несмотря на то, что на красной дорожке было огромное количество гостей в самых невероятных образах, расшитых стразами, украшенных вышивками и перьями, звездой красной дорожки стал довольно простой по сегодняшних мерках наряд - обтягивающее платье на широких бретельках и с открытой спиной, в котором появилась Ким Кардашьян.

Однако главной особенностью этого платья телесного цвета было то, что оно является оригиналом культового наряда актрисы Мэрилин Монро, в котором она появилась в 1962 году на сцене Мэдисон-сквер-гарден, чтобы поздравить 35-го президента США Джона Кеннеди с 45-м днем рождения.

Мэрилин Монро / Associated Press

Создал вечернее платье-футляр модельер Жан Луи Берто. Для "голого" платья Жан Луи заказал из Франции тончайшую шелковую ткань телесного цвета, а для шитья использовал практически невидимые нитки, и сверкающие стразы. Шили платье в доме Монро в Брендвуде, выкройка делалась прямо по фигуре актрисы. Запатила тогда Монро за этот образ 1440 долларов.

Мэрилин Монро / Getty Images

Ким Кардашьян, спустя 60 лет, решила повторить фурор самой знаменитой блондинки в мире и надела ее платье. На мероприятия инстграм-дива пришла со своим бойфрендом Питом Дэвидсоном и, кстати, этот выход стал их первым совместным появлением на красной дорожке.

Met Gala 2022 / Associated Press

Платье Ким одолжила у музея Ripley's Believe It Or Not! всего на один вечер. Последний раз оно было продано на аукционе в 2016 году за 4,8 миллионов долларов канадскому миллиардеру Джиму Паттисону, а позже музею, поэтому стало самым дорогим платьем красной дорожки Met Gala 2022 года. Все эти годы наряд хранился в специальном помещении с климат-контролем.

Мэрилин Монро / Getty Images

В интервью изданию Vogue звезда рассказала, что идея надеть наряд Монро пришла к ней после гала-вечера в сентябре прошлого года.

"Я подумала про себя, что бы я сделала для американской темы, если бы не образ Balenciaga? Что самое американское вы можете придумать? И это Мэрилин Монро", - сказала она.

Прежде чем музей согласился предоставить Ким оригинал наряда, ее предложили примерять копию и она отлично села на ее фигуру. Поэтому Кардашьян отправили оригинал. Наряд привезла ей вооруженная охрана в перчатках. Однако реальное платье звезде не подошло по размеру, поэтому ей пришлось скинуть целых семь килограмм.

"Я надевала костюм для сауны два раза в день, бегала по беговой дорожке, полностью исключала сахар и углеводы и ела только самые чистые овощи и белок. Я не морила себя голодом, но придерживалась строгой диеты", - рассказала она.

Ким Кардашьян / Associated Press

На следующей примерке, которая проходила в хранилище музея, платье идеально село на фигуру Ким.

"Мне хотелось плакать от радости, когда он подошла", - говорит она.

Ким Кардашьян / Associated Press

Однако правда в том, что на самом деле в этот наряде звезда реалити провела всего минут. Учитывая хрупкость и историческую ценность платья, она не собиралась рисковать им поэтому на ней практически не было макияжа, а сам наряд звезда надела непосредственном перед появлением на красной дорожке Met Gala, перед которой было создана для нее специальная примерочная, где она с помощью специалистов музея смогла надеть этот наряд. После того, как Ким поднялась по лестнице Met Gala, она опять удалилась и переоделась в копию наряда.

"Я очень уважительно отношусь к этому платью и тому, что оно значит для американской истории. Я бы никогда не захотела сидеть в нем или есть в нем, или рисковать каким-либо повреждением. Все должно было пройти точно по таймингу, и мне пришлось практиковаться в подъеме по лестнице", - рассказала Ким.

Ким Кардашьян / Associated Press

Читайте также: