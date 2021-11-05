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Спустя 66 лет: голливудская актриса Лана Вуд обвинила Кирка Дугласа в изнасиловании ее сестры Натали

Спустя 66 лет: голливудская актриса Лана Вуд обвинила Кирка Дугласа в изнасиловании ее сестры Натали

Натали Вуд / Associated Press

На протяжении десятилетий это был один из самых мрачных слухов Голливуда, который оказался правдой.

Голливудская актриса Лана Вуд, сестра трехкратной номинантки на "Оскар" Натали Вуд, написала мемуары "Маленькая сестра: Мое расследование загадочной смерти Натали Вуд", которая выйдет 9 ноября. В книге она обвинила актера Кирка Дугласа в изнасиловании ее сестры, сообщает Associated Press.

По словам Ланы, 35-летний Дуглас напал на ее сестру летом 1955 году, в период съемок фильма "Искатели". Молодой актрисе тогда было 18 лет. По воспоминаниям Ланы, встречу Натали и Кирка устроила их мать в отеле Chateau Marmont. Женщина считала, что Дуглас поможет юной Натали в ее актерской карьере.

Натали Вуд / © Associated Press
Натали Вуд / Associated Press

"Я помню, что Натали выглядела особенно красивой, когда мы с мамой высадили ее той ночью у входа в Chateau Marmont. Казалось, прошло много времени, прежде чем Натали вернулась в машину и разбудила меня, когда захлопнула дверь. Она выглядела ужасно: была взлохмачена и очень расстроена, и они с мамой начали перешептываться. Я не могла разобрать, что они говорили. Видимо, с моей сестрой случилось что-то плохое, но что бы это ни было, я была слишком молода, чтобы мне об этом рассказывать", - написала Лана в книге. На тот момент ей было восемь лет.

Кирк Дуглас / © Associated Press
Кирк Дуглас / Associated Press

Также она отметила, что из того разговора запомнила только то, что мать и сестра решили не предъявлять обвинение в адрес Кирка Дугласа. Они посчитали, что это разрушит актерское будущее Натали.

Правду Лана узнала через много лет, сестра сама ей рассказала об изнасиловании, но взяла с Ланы слово, что та не расскажет об этом никому. Но несмотря на это, слухи о насилии Дугласа над Вуд ходили в Голливуде многие годы.

Лана Вуд / © Getty Images
Лана Вуд / Getty Images

Кирк Дуглас скончался в 2020 году в возрасте 103 лет. Натали погибла еще в 1981 году в возрасте 43 лет, она утонула во время плавания на яхте. Точная причина смерти актрисы так не была установлена.

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