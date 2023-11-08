Спустя два месяца после родов: топ-модель Жозефин Скривер продемонстрировала стройную фигуру

Экс-"ангел" Victoria's Secret недавно впервые стала мамой.
30-летняя датская топ-модель Жозефин Скривер в конце августа этого года родила своего первого ребенка – дочь Аврору Джеймс. Отец ребенка - 34-летний фронтмен The Cab, Александр ДеЛеон, за которого модель вышла замуж в апреле 2022 года, а в отношениях они уже почти 10 лет.
Спустя чуть более двух месяцев после родов Жозефин уже смогла вернуть свою дородовую форму. На новых фото в Instagram девушка позирует в обтягивающем кожаном платье, которое эффектно подчеркивает ее стройную фигуру и пышную грудь. Волосы модели собраны в низкий тугой пучок, а на ее лице – черные солнцезащитные очки.
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Напомним, ранее также спустя два месяца после родов в свет вышла Серена Уильямс в платье с откровенным декольте и объемными рукавами. Она стала победительницей премии CFDA Fashion Awards в номинации "Икона моды".
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