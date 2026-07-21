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- Шоу-бизнес
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Спустя два месяца после родов: стройная Сиенна Миллер появилась на пресс-мероприятии в Лондоне
44-летняя британская актриса выбрала для неформального мероприятия удобный летний наряд, сочетая женственный топ с классическими джинсами.
Сиенна Миллер посетила пресс-вечер, посвященный завершению съемок мюзикла в стиле кабаре «Midnight At The Never Get», который состоялся в Лондоне.
Актриса была одета в светло-мятный льняной топ, одну бретельку которого она спустила с плеча. Верх она сочетала с джинсами свободного кроя с завышенной талией и тонким бежевым ремешком.
После третьих родов прошло два месяца, и Миллер уже может похвастаться отличной физической формой.
Сьенна дополнила свой наряд белыми кожаными мюлями на каблуках с большими декоративными бантами, которые стали главным акцентом образа, а также плетеной сумкой соломенного оттенка. У звезды была волнистая укладка, макияж в естественных оттенках и золотые украшения с бриллиантами.
Напомним, Сиенна Миллер появилась на Уимблдонском теннисном турнире в полосатом платье с рюшами от McQueen.