Спустя два месяца после родов: стройная Сиенна Миллер появилась на пресс-мероприятии в Лондоне

Сиенна Миллер / © Getty Images

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Сиенна Миллер посетила пресс-вечер, посвященный завершению съемок мюзикла в стиле кабаре «Midnight At The Never Get», который состоялся в Лондоне.

Актриса была одета в светло-мятный льняной топ, одну бретельку которого она спустила с плеча. Верх она сочетала с джинсами свободного кроя с завышенной талией и тонким бежевым ремешком.

Сиенна Миллер / © Getty Images

После третьих родов прошло два месяца, и Миллер уже может похвастаться отличной физической формой.

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Сьенна дополнила свой наряд белыми кожаными мюлями на каблуках с большими декоративными бантами, которые стали главным акцентом образа, а также плетеной сумкой соломенного оттенка. У звезды была волнистая укладка, макияж в естественных оттенках и золотые украшения с бриллиантами.

Напомним, Сиенна Миллер появилась на Уимблдонском теннисном турнире в полосатом платье с рюшами от McQueen.

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