Спустя месяц после родов: возлюбленная Венсана Касселя сверкнула фигурой в бикини

28-летняя австралийская модель бразильского происхождения – Нара Баптиста – в середине января 2025-го родила своего первого ребенка, его отцом стал 57-летний актер Венсан Кассель.

instagram.com/narahbaptista

Модель не скрывала свою беременность, а наоборот, часто публиковала свои "беременные" фото. О рождении ребенка первым сообщил сам Венсан – он опубликовал в Instagram картинку, на которой изображен мальчик в спортивной футболке с надписью "Каэтано". Поклонники пары сделали вывод, что у них родился сын и ему дали имя Каэтано.

Так, спустя месяц после родов несколькими своими фото поделилась и Нара. Она позировала в черном бикини, а на ее лице была улыбка.

instagram.com/narahbaptista

Выглядит модель отлично.

instagram.com/narahbaptista

Напомним, Венсан Кассель официально подтвердил свои отношения с австралийской моделью Нарой Баптистой, опубликовав в Instagram несколько фото с ней в ноябре 2023-го. А в мае 24-го пара посетила вместе Каннский кинофестиваль и позировала фотографам перед премьерой фильма "Партенопа". Кассель был в синем костюме и черной рубашке, а вот его спутница – в черном платье-бюстье и босоножках на каблуках от Prada.

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