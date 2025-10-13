Спустя полгода после родов: топ-модель и многодетная мама Жизель Бундхен сверкнула подкачанным прессом

Жизель Бундхен / © Associated Press

45-летняя бразильская супермодель Жизель Бундхен в феврале 2025-го стала мамой в третий раз. Она родила сына от своего бойфренда — 35-летнего инструктора по джиу-джитсу Хоаким Валенте, с которым встречается с июня 2023 года. Помимо младшего сына бразильянка воспитывает еще двух детей — 15-летнего сына и 12-летнюю дочь от бывшего мужа, известного футболиста Тома Брэди.

В своем Instagram модель редко показывает фото из личной жизни, однако иногда делает исключение. Так, на новых фото в Сети Жизель позировала в спортзале перед зеркалом. Она одета в спортивный комплект, который подчеркивает ее отличную физическую форму — можно разглядеть подкачанный пресс модели. Рядом с ней на детском коврике с игрушками лежит младший сын, а на переднем плане запечатлена собака Жизель.

Жизель Бундхен / © Жизель Бундхен/Instagram

Также бразильянка показала милое фото своего старшего сына Бенджамина, который сидит за роялем и держит на руках младшего брата.

Сыновья Жизель Бундхен / © Жизель Бундхен/Instagram

И фото со своей дочерью Вивиан, которая запечатлена с мамой в обнимку.

Жизель Бундхен с дочерью / © Жизель Бундхен/Instagram

На последнем снимке Жизель и Вивиан прыгают в воду с причала, также на фото можно заметить и возлюбленного звезды — Хоакима.

Жизель Бундхен с дочерью и возлюбленным / © Жизель Бундхен/Instagram

