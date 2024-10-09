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Спустя полтора месяца после родов: Хейли Бибер показала "беременные" фото

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Спустя полтора месяца после родов: Хейли Бибер показала "беременные" фото

instagram.com/seanthomas_photo/

В конце августа модель и инфлуэнсер впервые стала мамой.

27-летняя американская модель, основательница бренда косметики Rhode – Хейли Бибер – и ее муж – 30-летний певец Джастин Бибер – не спешат показывать своего новорожденного сына, которого они назвали Джек Блюз.

Однако в своем Instagram молодая мама показала серию снимков из фотосессии, сделанных еще во время ее беременности. Автором фото выступил Шон Томас.

(листайте фото вправо)

Хейли позировала в майке, трусах и резиновых сапогах, стоя в воде, в белом кружевном платье, похожем на тюль, а также в укороченных топах, подчеркивающих ее беременный живот.

Ранее, напомним, беременная девушка Венсана Касселя – модель Нара Баптиста – поделилась откровенной фотографией – она позировала полностью обнаженной в постели.

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