Спустя три месяца после родов: Рианна показала фигуру в нижнем белье

35-летняя певица и бизнесвумен – Рианна – всего три месяца назад стала второй раз мамой, но уже вернулась к светской жизни и работе. Звезда разделась для рекламы своего бренда SAVAGE X FENTY BY RIHANNA.

На фото певица позирует в черном кружевном бюстгальтере и серебристых лосинах, ее лук дополняют чокер и бодичейн из жемчуга, а также макияж с красной помадой. Стоимость такого лифа на сайте бренда сейчас составляет 49,95 долларов.

Напомним, ранее Рианна уже выходила в свет после родов. Артистка в длинном пальто и с сумкой Bottega Veneta попала в объективы папарацци.

Рианна / Фото: Getty Images

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