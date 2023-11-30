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Спустя три месяца после родов: Рианна показала фигуру в нижнем белье

Автор
Юлия Кудринская
Дата публикации
Просмотры
218
Время на прочтение
1 мин
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Спустя три месяца после родов: Рианна показала фигуру в нижнем белье

Рианна показала фигуру в нижнем белье спустя три месяца после родов / Фото: Associated Press

Певица продолжает продвигать свой бренд нижнего белья.

35-летняя певица и бизнесвумен – Рианна – всего три месяца назад стала второй раз мамой, но уже вернулась к светской жизни и работе. Звезда разделась для рекламы своего бренда SAVAGE X FENTY BY RIHANNA.

На фото певица позирует в черном кружевном бюстгальтере и серебристых лосинах, ее лук дополняют чокер и бодичейн из жемчуга, а также макияж с красной помадой. Стоимость такого лифа на сайте бренда сейчас составляет 49,95 долларов.

Напомним, ранее Рианна уже выходила в свет после родов. Артистка в длинном пальто и с сумкой Bottega Veneta попала в объективы папарацци.

Рианна / © Getty Images
Рианна / Фото: Getty Images

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Дата публикации
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