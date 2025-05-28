Спустя три месяца после родов: Жизель Бундхен в прозрачных платьях позировала на берегу моря

Жизель Бундхен в Vogue France

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44-летняя бразильская супермодель Жизель Бундхен, ставшая в феврале этого года мамой в третий раз, стала главной звездой июньского выпуска журнала Vogue France. Для этой съемки стилисты подобрали ей образы в бохо-стиле. Автором фото стал известный фэшн-фотограф Марио Сорренти.

На обложке глянца модель позировала в белом прозрачном макси-платье с рюшами от Chloe.

Жизель Бундхен в Vogue France

Также она примерила макси-платье с кружевом от Louis Vuitton, черное платье с высоким разрезом от Balenciaga, полностью прозрачное от Dior и кружевное с длинными рукавами и высоким воротником от McQueen.

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Жизель Бундхен в Vogue France

Жизель Бундхен в Vogue France

Жизель Бундхен в Vogue France

Жизель Бундхен в Vogue France

После рождения третьего ребенка в феврале бразильская супермодель провела месяцы, ухаживая за новорожденным: «Сделать прическу и макияж — это как в отпуске: с ребенком ночи такие короткие, что я почти не расчесывала волосы за последние несколько месяцев!» — признается Жизель.

Модель поделилась секретом своего ощущения счастья: «Я стремлюсь наполнять свой разум позитивными мыслями, потому что знаю, что счастье исходит изнутри, а благодарность помогает его достичь».

Жизель Бундхен в Vogue France

Номер журнала посвящен здоровью, своими мыслями о нем поделилась и Жизель: «Для меня здоровье выходит далеко за рамки физического здоровья. Это не только то, что вы едите или как двигаетесь, это также то, как вы себя чувствуете, думаете и живете. Это ваши мысли, ваши привычки, границы, которые вы уважаете, и внутренний мир, который вы защищаете. Истинное здоровье — это принятие, уважение и подпитка каждой части того, кем вы являетесь».

Жизель Бундхен в Vogue France

Ранее, напомним, Жизель Бундхен впервые показала своего третьего ребенка.

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