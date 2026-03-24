Спустя три недели после родов: певица Элли Голдинг сходила в спортзал
Известная певица поделилась новым фото в Сети.
6 марта 39-летняя британская певица и композитор Элли Голдинг стала мамой во второй раз. У нее родилась девочка, отец которой — нынешний бойфренд звезды, 28-летний актер Бо Миннир.
Удивительно, но уже менее чем через три недели после родов певица вернулась к тренировкам. В своем Instagram она опубликовала свежее фото из спортзала. На снимке звезда позирует в спортивной форме и кроссовках, сидя на коврике для упражнений, а рядом с ней лежат гантели.
Ранее Элли не раз рассказывала, что спорт помогает ей справляться со стрессом и поддерживать как физическую форму, так и эмоциональное состояние. В то же время специалисты напоминают, что возвращение к тренировкам после родов должно быть постепенным и индивидуальным.
Отметим, о своей второй беременности Элли сообщила на церемонии Pandora Fashion Awards 2025, когда вышла на красную дорожку в кроп-топе, обнажившем ее уже довольно большой живот.
Ранее, напомним, Элли Голдинг была замужем за арт-дилером Каспаром Джоплингом. Об их роскошной свадьбе в 2019-м говорили все, ведь она была не хуже, чем у королевских невест. Однако уже в 2024 году пара развелась после четырех лет брака, у них есть общий сын.