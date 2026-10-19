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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Шоу-бизнес
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298
Время на прочтение
2 мин

Спустя три недели после рождения ребенка: Барбара Палвин появилась на показе Victoria’s Secret в двух образах

Каждый из её образов отличался своими эффектными деталями, которые сделали появление топ-модели особенно ярким.

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Фото автора: Юлия Каранковская Юлия Каранковская
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Барбара Палвин

Барбара Палвин / © Getty Images

33-летняя модель Барбара Палвин вышла на подиум во время показа Victoria’s Secret в Лос-Анджелесе, и это произошло всего через три недели после рождения её первенца — дочери. Палвин продемонстрировала на подиуме два образа: в романтичном розовом платье и классический лук «ангела» с огромными крыльями.

Ее полупрозрачное розовое платье было украшено надписями курсивом, имело тонкие бретельки и асимметричный подол. Под платьем звезда носила розовый комплект нижнего белья. Этот образ дополнили крупные серьги в ушах и гламурные туфли со стразами от бренда Amina Muaddi.

Барбара Палвин / © Getty Images

Барбара Палвин / © Getty Images

Но особого внимания заслуживал её образ с огромными крыльями. Барбара выглядела словно снежная королева в корсете со стразами и шортах, украшенных длинным подолом. Крылья на ее спине были выполнены из цветочных композиций, напоминавших снежинки.

Туфли в этом образе уже не так бросались в глаза, ведь стилисты подобрали для модели пару с прозрачными ремешками, тоже от Amina Muaddi.

Барбара Палвин / © Getty Images

Барбара Палвин / © Getty Images

Свой образ она дополнила объёмной укладкой и макияжем в розовых оттенках. На подиуме модель не скрывала своей уверенности, демонстрируя подтянутые мышцы. Тем временем её муж Дилан Спроус поддерживал возлюбленную в зале.

Барбара Палвин / © Associated Press

Барбара Палвин / © Associated Press

«Завтра будет ровно шесть недель после родов. Насколько я понимаю, в США большинство женщин должны возвращаться на работу именно через шесть недель. Так что это не такое уж и большое событие, — сказала она. — Я чувствую себя прекрасно. Считаю, что очень вдохновляет то, что команда Victoria’s Secret пригласила меня на показ и поддерживает женщин», — сказала модель за кулисами.

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