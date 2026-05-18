Спустя три недели после третьих родов: Сиенна Миллер пришла на популярное шоу

В декабре 2025-го стала известно, что актриса Сиенна Миллер снова беременна. О своем интересном положении она заявила на фотоколле церемонии Pandora Fashion Awards 2025, выйдя к фотографам в совершенно прозрачном платье от Givenchy, созданном дизайнером Сарой Бертон для коллекции весна-лето 2026.

И вот недавно она подтвердила рождение третьего ребенка в эксклюзивном интервью E! News. Однако Миллер не раскрыла ни пола, ни имени ребенка.

Судя по всему, восстановление после родов проходит успешно, ведь актриса уже успела выйти в свет — она пришла на «Вечернее шоу с Джимми Фэллоном».

Для своего первого после родов выхода в свет Сиенна выбрала атласное апельсиновое платье на тонких бретельках, которое дополнила белыми лодочками на каблуках. Волосы актрисы были уложены в легкие локоны, а на лице был естественный макияж.

Отметим, сейчас Миллер занята промокампанией фильма «Джек Райан: Призрачная война», в котором она сыграла одну из ролей.

Напомним, отец третьего ребенка Сиенны Миллер — актер Оли Грин, который на 14 лет моложе актрисы. Они вместе с 2022 года, и это уже второй их общий ребенок: они воспитывают дочь, которая родилась в декабре 2023 года. У Сиенны также есть старшая дочь Марлоу от предыдущих отношений с актером Томом Старриджем.

