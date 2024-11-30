Сразу двоих: кого из девушек главный герой "Холостяка" Александр Терен отправил домой

В эфире канала СТБ показали пятый выпуск романтического реалити-шоу "Холостяк-13".

Во время церемонии роз главный герой проекта Александр "Терен" Будько попрощался с двумя девушками: с 29-летней арт-терапевтом Вероникой и 25-летней smm-ницей Ксенией.

Сначала главный герой отправил домой Веронику.

"Для меня было важно взаимодействие между нами, которого, к сожалению, не было. Мы были рядом, но не вместе. В этом свидании я почувствовал свой внутренний мир, но я не почувствовал тебя вообще. Я благодарю тебя за наше время, но у меня нет для тебя розы. Позволь я тебя проведу", – сказал Александр Веронике.

"Я не знаю, что сказать. У меня ощущение только принятия и признательности, что это было сказано сейчас, что это не было сказано в какой-то момент позже, и я за это ему благодарна", – отметила девушка.

"Мы были с тобой знакомы до проекта и я благодарю тебя, что ты проявила инициативу и пришла на этот проект, это путешествие было прекрасным. Желаю тебе найти то, что ты ищешь, то, чего ты заслуживаешь", – сказал Терен девушке.

"Мне грустно, что не удалось нам понять до конца друг друга, и могла быть коммуникация, но она не произошла. Думаю, что нам обоим не хватило времени или желания налаживать разговор. Возможно, нам еще удастся с ним пообщаться. Это жизнь…" , – прокомментировала Вероника.

Затем Александр попрощался с Ксенией.

"Ксюша, на свидании вроде что-то останавливало в следующем шаге к тебе. Я хотел его сделать, но между нами что-то есть, что-то лишнее, что не дает мне сделать этот шаг. К сожалению, у меня нет для тебя розы. Позволь я тебя проведу", – сказал главный герой девушке и повел ее к автомобилю.

"Умом мне очень нравится Ксюша. Я понимаю, что это прекрасная женщина, однако сердцем не было каких-то чувств. И, даже, когда она поцеловала меня, я, к сожалению ничего такого не почувствовал. Я понял, что это вот такой знак для меня, что наверняка это не та девушка, с которой я хочу продолжать свои отношения", – прокомментировал Терен свой выбор.

"Ксюша, ты невероятная женщина, шикарная, впечатляющая, но я не чувствовал ничего внутренне. Я не хотел делать дальше шаги для того, чтобы было хуже и тебе, и мне. И я уверен, что впереди тебя ждет такой же невероятный, шикарный, поразительный мужчина, как и ты", – сказал Александр Ксении.

"И тебе спасибо! Просто ты – не мой мужчина. Будь счастлив, не прогадай!" – пожелала Ксения Александру.

"Я не думаю, что только он не смог открыться. Считаю, что он не смог открыться, потому что я не открылась. Я рассказала о травме, о каких-то старых отношениях, но я, по сути, о себе ему ничего не рассказала, я не пустила его в себя.

На этом проекте я наверняка боролась сама с собой, со своими травмами, а не строила отношения, и он это видел. Я очень хороша извне и очень ранена изнутри – и с этим надо разбираться, а не убегать от этого, а я убегаю всю жизнь. И на самом деле этот проект был мне не для отношений, а для того, чтобы я поняла, что – бежать не надо, надо брать жизнь в свои руки и ни от кого и ни от чего не бежать, а брать и разбираться", – сказала Ксения в комментарии о своем выходе из проекта.

Бороться за сердце холостяка осталось 6 участниц.

Напомним, Александр Будько "Терен" – военный, ветеран, общественный деятель и участник национальной сборной Invictus Games.

В первый день полномасштабного вторжения он добровольцем пошел защищать страну и стал командиром взвода 49-го отдельного стрелкового батальона "Карпатская Сечь" с позывным "Терен".

В боях в Харьковской области Александра тяжело ранили и он потерял обе конечности. Мужчина прошел протезирование в США и сложную реабилитацию. "Терен" продолжает вести активный образ жизни. Он занимается развитием инклюзии в Украине и помощью в социализации ветеранов по возвращении с фронта.

Александр также является автором книги "История упрямого мужчины", а также соавтором и ведущим YouTube-проекта "Отвал ног, или All инклюзив". А еще он призер по плаванию международных спортивных соревнований "Игры Непокоренных". Об Александре сняли фильм "Первый ряд" (Front Row), продюсером которого является Сара Джессика Паркер.

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