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- Шоу-бизнес
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Сразу двух: стало известно, кого из участниц шоу "Холостяк" Вячеслав Кравцов отправил домой
Главный герой проекта попрощался с двумя девушками, с которыми не видит продолжения их отношений.
Состоялся седьмой выпуск романтического реалити-шоу «Холостяк-15». Главный герой проекта Вячеслав Кравцов во время церемонии роз отправил домой двух участниц — Лию Янголенко и Кристину Горняк.
Таким образом, за сердце Вячеслава Кравцова продолжили бороться 5 участниц.
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