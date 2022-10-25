Сразу и не узнаешь: актрису Кэти Холмс сфотографировали с огромными пакетами после шопинга

В повседневной жизни она не заморачивается над нарядами как Ким Кардашьян, а просто носит джинсы и удобную обувь.

Актриса Кэти Холмс живет в Нью-Йорке и в отличии от других знаменитостей предпочитает сама ходить за покупками, а также смело выходит на прогулки. Вчера звезда подловили папарацци после шопинга. Кэти шла по улице с огромными пакетами.

На актрисе были мятые светлые джинсы, синяя кофта с рисунком и довольно легкое пальто, которое она оставила не застегнутым.

Волосы Холм просто распутила и оставила в небрежном волнистом виде, а вот на лице у нее была защитная маска, но надела она ее чтобы защититься от коронавису или просто в попытках спрятаться от папарацци - неизвестно.

Завершили это расслабленный и повседневный лук - лоферы от Gucci. Узнать в этом образе звезду было не просто.

Кэти Холмс / Фото: Getty Images

Напомним, что не так давно Кэти немного нас удивила выбором вечернего образа, ведь на одно из нью-йоркских мероприятий пришла в черном платье с очень глубоким декольте.

Кэти Холмс / Фото: Associated Press

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