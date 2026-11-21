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В пятницу, 20 ноября, на телеканале СТБ вышел шестой выпуск романтического реалити-шоу «Холостяк-15», главным героем которого является баскетболист Вячеслав Кравцов.

На этой неделе проект покинули сразу три участницы — Дарья Харитонова, Елизавета Проценко и Елизавета Кольношенко. Причины их прощания с Холостяком были разными: одна девушка решила уйти по собственному желанию, с другой Вячеслав не почувствовал романтической химии, а третью отправил домой из-за потери доверия.

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Перед началом Церемонии роз Кравцов поделился впечатлениями о событиях прошлой недели.

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«Эта неделя была непростой и очень эмоциональной, она принесла мне неожиданные переживания, но были и искренние, яркие моменты», — сказал Холостяк.

Отказалась от розы

Первой участницей, которой Вячеслав решил подарить розу, стала Дарья Харитонова. Баскетболист признался, что чувствует зарождение чего-то особенного между ними и хочет продолжить их знакомство.

«Я не хочу, чтобы ты воспринимала эту розу как подарок к твоему празднику. Потому что для меня она — знак того, что между нами зарождается что-то особенное. Поэтому стоит дать этому шанс», — обратился он к девушке.

Однако вместо того, чтобы принять розу, Дарья попросила Кравцова поговорить наедине.

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Участница призналась, что после романтических свиданий и первого поцелуя испытывает к Вячеславу сильную симпатию. Однако ей становится все сложнее оставаться в проекте, где мужчина, который ей нравится, параллельно строит отношения с другими женщинами.

«Если это судьба, то мы с тобой будем вместе, несмотря ни на что. Мне трудно об этом говорить», — сказала Дарья.

Такое решение стало неожиданностью для Холостяка, ведь он хотел продолжить знакомство с девушкой.

«Здесь выбор делаю не только я, девушки тоже выбирают. Если она приняла такое решение, я не буду ее удерживать. Я должен ее отпустить», — прокомментировал Кравцов.

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Напомним, именно Дарья Харитонова стала первой участницей, которую Вячеслав поцеловал в 15-м сезоне шоу «Холостяк». Их поцелуй произошел в пятом выпуске во время свидания в SPA.

Покинула шоу из-за отсутствия романтической химии

Еще одной участницей, которая попрощалась с Вячеславом на Церемонии роз, стала Елизавета Проценко.

Холостяк решил откровенно объяснить девушке, почему не видит дальнейшего развития их отношений.

По словам Кравцова, несмотря на общение и знакомство, между ними так и не возникла особой романтической химии, которая могла бы перерасти в настоящие чувства.

«Я не хочу обманывать ни тебя, ни себя. Между нами так и не возникла та самая химия, без которой симпатия не может перерасти в настоящие чувства. Наши пути должны разойтись», — сказал Вячеслав.

Поэтому девушка покинула реалити-шоу.

Покинула проект из-за лжи

Еще до Церемонии роз из шоу выбыла Елизавета Кольношенко, которая на первой вечеринке получила от Кравцова розу «первого впечатления».

После просмотра видеообращений от родных участниц Вячеслав пригласил девушку на личную беседу, в ходе которой решил выяснить ситуацию с ее телефонным звонком мужчине по имени Стас.

По словам Холостяка, команда проекта сообщила ему, что Елизавета одолжила телефон и позвонила этому мужчине, хотя впоследствии отрицала факт звонка.

Сначала девушка объяснила, что звонила помощнице, а потом сказала, что это был IТ-специалист. Однако у Вячеслава были скриншоты истории звонков.

В конце концов Елизавета призналась, что Стас помогал ей с доставкой чемоданов с вещами, поскольку ее отец много работает.

Кравцова возмутил не столько сам звонок, сколько то, что участница не была с ним откровенна. Из-за утраты доверия он решил прекратить их общение и попросил Елизавету покинуть проект.

Неожиданный поворот с участницей

Впрочем, на этом неожиданности шестой Церемонии роз не закончились.

Без розы осталась и Любовь Конате. Вячеслав проводил девушку до машины, но вместо того, чтобы окончательно попрощаться, неожиданно сел в машину вместе с ней.

Чем закончится эта ситуация и означает ли она окончательное прощание с участницей, пока остается загадкой.

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