Сразу в двух купальниках: модель в соблазнительном образе устроила фотосессию на скутере

Джессика Гейл

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Звезда британского реалити-шоу «Остров любви», модель и инфлюенсер Джессика Гейл опубликовала в Instagram серию новых фотографий с отдыха.

На большинстве снимков красавица позировала на скутере, а также фотографировалась на фоне зелени и ярко-розовых цветов.

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На Джессике было сразу два купальника — один розовый, другой — коричневый. Верх бикини имел тонкие бретельки, а плавки были на завязках.

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Девушка с разных ракурсов продемонстрировала стройную фигуру, пышный бюст и красивый загар.

Гейл дополнила свой пляжный образ лаконичными украшениями: тонкими браслетами, кольцами и анклетом с подвесками.

Джес уложила волосы мягкими локонами и нанесла нежный макияж.

Напомним, сестра Джессики Гейл — Ева — продемонстрировала фигуру в оранжевом бикини с тропическим принтом.

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