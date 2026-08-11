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- Шоу-бизнес
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Сразу в двух купальниках: модель в соблазнительном образе устроила фотосессию на скутере
Джессика Гейл поделилась с подписчиками новыми летними снимками.
Звезда британского реалити-шоу «Остров любви», модель и инфлюенсер Джессика Гейл опубликовала в Instagram серию новых фотографий с отдыха.
На большинстве снимков красавица позировала на скутере, а также фотографировалась на фоне зелени и ярко-розовых цветов.
На Джессике было сразу два купальника — один розовый, другой — коричневый. Верх бикини имел тонкие бретельки, а плавки были на завязках.
Девушка с разных ракурсов продемонстрировала стройную фигуру, пышный бюст и красивый загар.
Гейл дополнила свой пляжный образ лаконичными украшениями: тонкими браслетами, кольцами и анклетом с подвесками.
Джес уложила волосы мягкими локонами и нанесла нежный макияж.
Напомним, сестра Джессики Гейл — Ева — продемонстрировала фигуру в оранжевом бикини с тропическим принтом.