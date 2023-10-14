Ссорились или просто болтали: Дженнифер Лопес и Бена Аффлека опять сфотографировали вместе в машине

Супруги решили просто съездить за картошкой фри и бургером.
Одна из самых известных голливудских супружеских пар - Дженнифер Лопес и Бен Аффлек - опять оказались под прицелом папарацци. Знаменитостей заметили, когда они вместе ехали в машине в Калифорнии.
Бен был за рулем черного внедорожника в бежевом пиджаке, а Дженнифер собрала волосы в высокий пучок и надела светлую кофту. Макияжа на лице у Лопес не было.
Пара в столь простых нарядах и без охраны решила съездить в Макдональдс. На снимках фотографов они что-то бурно обсуждали в машине, ранее их подобное общение восприняли как ссору.
Однако у пары все хорошо в отношениях и Дженнифер довольно часто показывает это поклонникам в соцсетях. Также они недавно приобрели роскошный дом в Беверли-Хиллз, кредит за который планируют выплачивать 30 лет. У имения 12 спален, а стоит оно почти 61 млн долларов.
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