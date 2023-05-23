Стал похож на Ивана Франка: Джуд Лоу отрастил пышные усы и продемонстрировал их в Каннах

Актер появился на Каннском кинофестивале в неожиданном образе.
Джуд Лоу вчера появился а фотоколле фильма «Разжигатель» на 76-м международном кинофестивале в Каннах. Актер удивил всех переменами во внешности.
Звезда сериала "Молодой папа" отрастил себе пышные усы. Стоит признать, что с усами Джуд стал практически неузнаваем, но при этом нельзя сказать, что они ему не идут.
Кроме того, нельзя не заметить, что с усами Лоу стал поразительно похож на украинского писателя Ивана Франка. Поэтому, вероятнее всего, новый образ актера придется по вкусу всем любителям украинской классической литературы.
Украинским режиссерам на заметку: хотите снимать автобиографический фильм про Ивана Франка - позвоните Джуду, он на эту роль вполне подойдет!
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