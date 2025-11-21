- Дата публикации
Стала главной звездой "Мисс Вселенная-2025": конкурсанта из Норвегии вышла на сцену в костюме рыбы
Наряд, который модель презентовала на конкурсе национальных костюмов, стал главной сенсаццией шоу.
Мисс Норвегия-2025 19-летняя Леонора Лисглимт-Рёдланд попала в заголовки из-за своего костюма на конкурсе «Мисс Вселенная», который проходил в Таиланде.
Девушка появилась на сцене в костюме, вдохновленном норвежским лососем. Таким образом она решила продемонстрировать морское наследии ее страны, которая является ведущим экспортером рыбы.
Мерцающий розово-серебристый наряд Леоноры стал «вирусным» в Сети и она получила за него приз зрительских симпатий. Публика в зале и у экранов, которая смотрела трансляцию, была в восторге.
Как это было вы можете посмотреть в видео, которым Мисс Норвегия поделилась в Instagram.