Шоу-бизнес
401
1 мин

Стала главной звездой "Мисс Вселенная-2025": конкурсанта из Норвегии вышла на сцену в костюме рыбы

Наряд, который модель презентовала на конкурсе национальных костюмов, стал главной сенсаццией шоу.

Фото автора: Юлия Каранковская Юлия Каранковская
Мисс Норвегия-2025 19-летняя Леонора Лисглимт-Рёдланд попала в заголовки из-за своего костюма на конкурсе «Мисс Вселенная», который проходил в Таиланде.

Девушка появилась на сцене в костюме, вдохновленном норвежским лососем. Таким образом она решила продемонстрировать морское наследии ее страны, которая является ведущим экспортером рыбы.

Мерцающий розово-серебристый наряд Леоноры стал «вирусным» в Сети и она получила за него приз зрительских симпатий. Публика в зале и у экранов, которая смотрела трансляцию, была в восторге.

Как это было вы можете посмотреть в видео, которым Мисс Норвегия поделилась в Instagram.

